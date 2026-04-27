محافظ مطروح يتفقد محطة تحلية كليوباترا ويطمئن على كفاءة الإنتاج قبل الصيف

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، والعميد إيهاب نافع مساعد المحافظ، محطة تحلية مياه كليوباترا، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة مياه الشرب والوقوف على كفاءة التشغيل واستدامة الخدمة المقدمة للمواطنين خاصة مع الاستعداد لاستقبال موسم الصيف السياحى.

واطلع المحافظ على معدلات التشغيل بالمحطة، التي تبلغ طاقتها الحالية 4800 متر مكعب يوميًا، مع تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة إحدى الوحدات إلى طاقة 500 متر مكعب يوميًا، بما سيرفع إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى 5200 متر مكعب يوميًا، دعمًا لقدرة المحطة على تلبية الاحتياجات المتزايدة من مياه الشرب.

كما تابع المحافظ منظومة تنقية المياه بالمحطة، التي تعتمد على معالجة المياه الواردة من 70 بئرًا، بطاقة إنتاجية تبلغ 60 مترًا مكعبًا في الساعة، قبل ضخها عبر الخط الناقل إلى طريق قرية القصر، بما يسهم في تعزيز استقرار إمدادات المياه وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي والزائرين،

وأكد محافظ مطروح أهمية الاستمرار في أعمال الصيانة الدورية ورفع الكفاءة الفنية لكافة مكونات منظومة المياه، لضمان تقديم خدمة مستقرة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب خطط التنمية الشاملة بالمحافظة.