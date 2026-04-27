انفجار ضخم في تبنين.. غارة إسرائيلية تستهدف قضاء النبطية بالجنوب اللبناني

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" في بيروت، إن الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غارة عنيفة على بلدة تبنين في قضاء النبطية جنوب لبنان، وذلك عقب سلسلة اعتداءات متواصلة خلال الساعات الماضية.

وأوضح سنجاب، خلال رسالة على الهواء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد أنذر سكان 7 بلدات جنوبية بالإخلاء لمسافة تصل إلى 1000 متر، ما تسبب في موجة نزوح واسعة، قبل أن يعقب ذلك تنفيذ غارات جوية مكثفة بالتزامن مع قصف مدفعي طال أطراف عدة بلدات.

وأضاف أن الهجمات تمتد داخل ما يُعرف بالشريط العازل الذي يسيطر عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي يتراوح عمقه بين 5 و9 كيلومترات، وصولاً إلى مناطق قرب نهر الليطاني، مشيراً إلى استمرار الغارات حتى الآن على بلدات جنوبية عدة، بما فيها مناطق شمال النهر.