رئيس انبي : كسروا قواعد العمل.. القصة الكاملة لرحيل مدير الكرة و4 إداريين

شهدت الساعات الماضية رحيل إبراهيم محمد مدير الكرة والجهاز الإداري بنادي انبي عن مناصبهم قبل مباراة الزمالك فى الدوري الممتاز بساعات.

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي انبي بقيادة حمزة الجمل نظيره فريق الزمالك فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم فى المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري الممتاز.

أزمة قبل مواجهة الزمالك

أفادت مصادر أن أزمة نشبت خلال الساعات الأخيرة بين أيمن الشريعي رئيس نادي انبي وإبراهيم محمد مدير الكرة في الفريق البترولي والجهاز الإداري.

أشارت إلي أن أيمن الشريعي دخل في مشادة مع مدير الكرة والجهاز الإداري خلال الساعات الماضية بسبب إحدى القنوات الفضائية.

ولفتت إلي أنه عقب المشادة تقدم إبراهيم محمد والجهاز الإداري بإعتذار عن استكمال مهام عملهم الأمر الذي أجبر رئيس النادي إلي تصعيد بدائل لهم من قطاع الناشئين.

رد رئيس انبي

كشف المهندس أيمن الشريعى رئيس نادي انبي عن العديد من المفاجآت المتعلقة بأزمة إقالة الجهاز الاداري ومدير الكرة قبل مباراة الزمالك المرتقبة اليوم .

وآثار قرار الشريعى بإقالة كل من محمد إبراهيم مدير الكرة، وتامر السيد المدير الإداري، والليثي مختار مدير شؤون اللاعبين، إلى جانب المساعدين سامح عادل زكي وإسلام إمام، جدلا كبيرا خاصة أنه تم الإعلان عنه قبل ساعات من مباراة الزمالك المهمة في مشوار الدوري .

وقال الشريعى فى تصريحات خاصة لـ " صدي البلد " إنه متعجب من ردود الفعل مشيرا الى أن قرار الاقالة تم الاعلان عنه منذ يومين ،وتم اتخاذه بناء على ما تم رصده من أخطاء استوجبت اتخاذ قرار عاجل من أجل الحفاظ على الهيكل الإداري الذى يحكم حاليا نادي انبى .

وأوضح الشريعي أن كل من تسبب فى كسر قواعد العمل الإداري داخل انبى بالسماح لبعض وسائل الاعلام بتسجيل الفيديوهات واللقاءات التليفزيونية مع عدد من لاعبي الفريق تم اتخاذ قرار عاجل ضده من أجل الحفاظ على مصلحة النادي .