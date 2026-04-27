البنك التجاري الدولي مصر CIB يُتمم بنجاح الإصدار الثالث من البرنامج الرابع عشر لتوريق شركة بي. تك بقيمة 1.307 مليار جنيه

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر سي أي بي (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن نجاحه في إتمام الإصدار الثالث من البرنامج الرابع عشر لتوريق شركة “بي. تك” بقيمة 1.307 مليار جنيه مصري.

وقام البنك بدور محوري في هذه الصفقة، حيث تولى مهام المستشار المالي الحصري، والمنسق الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، ومتلقى الاكتتاب.

وجاء الإصدار في شريحة واحدة (أ) بأجل استحقاق 12 شهر ونالت الشريحة تصنيفًا ائتمانيًا متميزًا بدرجة “P1” من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، استنادًا إلى قوة المحفظة المضمّنة، والضمانات الشاملة، والتعزيزات الائتمانية المقدّمة لحاملي السندات.

ويُعد هذا الإصدار جزءًا من برنامج توريق معتمد على مدار عامين بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات جنيه مصري. وقد شهد الإصدار إقبالاً ملحوظًا من المستثمرين، ما يعكس ثقة السوق في الشركة والمُصدر والإدارة المنفذة للصفقة.

وفي هذا السياق، قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر سي أي بي (CIB): "تمثل هذه الصفقة امتدادًا لسلسلة من العمليات الناجحة التي ننفذها مع شركة بي تك، بما يعكس عمق العلاقة الوثيقة بين الطرفين. وقد أصبح هذا التعاون نموذجًا مستدامًا، حيث ننفذ معًا ما يقارب ثلاث عمليات توريق سنويًا، في تأكيد واضح على قوة الشراكة واستمراريتها. ونحرص من خلال هذا التعاون على تقديم حلول تمويلية مرنة تدعم خطط النمو للشركة، وتواكب التطور المتسارع في قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر".

وشارك البنك التجاري الدولي- مصر سي أي بي (CIB) في الاكتتاب إلى جانب عدد من صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركتي CI Asset Management (CIAM) وArab African Investment Management (AAIM).

وتولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.

يأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي (CIB) لتقديم حلول مالية متطورة تعزز من نمو الأسواق وتحفز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التمويل الاستهلاكي.