لبنان.. قتلى وجرحى في هجوم للجيش الإسرائيلي جنوبي البلاد
هل يسقط المهر بمرور الزمن أو بعد الدخول؟.. أمينة الفتوى تجيب
بعد 30 دقيقة| التعادل السلبي مستمر وضغط من إنبي على الزمالك بالدوري
مش التفاح .. تناول هذه الفاكهة يوميا يحميك من زيارة الطبيب | سعرها رخيص
المفتي للقائم بأعمال سفارة أمريكا: أبواب دار الإفتاء مفتوحة أمام شركاء الحوار والتعاون الدولي
معلمة تعتدي على تلميذ ابتدائي بسوهاج..وقرار عاجل بإيقافها وإحالتها للتحقيق|ماذا حدث؟
موقفه من مونديال 2026 | ريال مدريد يعلن إصابة مبابي
الوطنية للصحافة تفتتح مركز أخبار اليوم للبحوث والدراسات
وزيرة الإسكان ومحافظ الأقصر يتابعان منظومة مياه الشرب والصرف الصحي
من بارتي سري للكلبش .. كواليس مداهمة الحفل المشبوه بفيلا أكتوبر منتصف الليل
من خلافات أسرية إلى نهاية مأساوية .. القصة الكاملة لإنهاء محامٍ حياة والدته بالإسماعيلية
دعموا الهجوم الإيراني .. البحرين تسحب الجنسية عن 69 شخصًا
ديني

هل يجوز قطع صلاة النافلة للحاق بصلاة الفرض مع الجماعة ؟.. الموقف الشرعي

عبد الرحمن محمد

ورد سؤال يقول صاحبه: «دخلت المسجد لأداء سنة الظهر، فلما كبرت أقيمت الصلاة، هل أقطع الصلاة أم أكملها؟ .

وأوضح الفقهاء الحكم الشرعي المتعلق بدخول المصلّي في صلاة النافلة أو تحية المسجد ثم إقامة صلاة الفريضة أثناء صلاته، حيث أكد الرأي الراجح وجوب قطع الصلاة فور البدء في الإقامة، وذلك للاستعداد لإدراك الفريضة من بدايتها. 

ويستند هذا الحكم إلى الهدي النبوي الصريح الذي ينهى عن الانشغال بأي صلاة سوى المكتوبة بمجرد البدء في إقامتها، تأكيداً على تعظيم شعيرة الجماعة وضرورة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، كما أشار العلماء إلى أن هذا النهي يشمل من شرع في الصلاة قبل الإقامة أو بعدها على حد سواء.

في سياق متصل، ذهب فريق من أهل العلم إلى جواز إتمام النافلة بشرط أن تكون خفيفة، مستدلين بالنهي القرآني عن إبطال الأعمال، إلا أن جمهور المحققين رأوا أن الحديث النبوي يعتبر مخصصاً لهذا العموم، ما يجعل قطع الصلاة هو الخيار الأصح للامتثال للأمر النبوي الخاص.

واستثنى الفقهاء من هذا الحكم الحالة التي يكون فيها المصلي قد أوشك على الانتهاء من صلاته، فإذا أقيمت الصلاة وهو في الركوع الثاني ولم يبقَ له إلا القليل، فلا حرج في إتمامها، مع التأكيد على أن السنن الرواتب التي تُقطع أو تُفات يمكن قضاؤها بعد الفريضة مباشرة أو بعد شروق الشمس وارتفاعها.

على جانب آخر، شدد العلماء على ضرورة الانتباه لشروط تكبيرة الإحرام باعتبارها الركن الذي لا تنعقد الصلاة بدونه، محذرين من أخطاء شائعة قد تبطل الصلاة بالكلية. 

ويأتي في مقدمة هذه الشروط الإتيان بالتكبير من وضع القيام الكامل، فلا يصح للمسبوق أن يكبر وهو منحني للركوع لإدراك الإمام، بل يجب أن يتم التكبير قائماً ثم يشرع في الركوع.

 كما يجب النطق بحروف التكبير بدقة دون إبدال، كتحويل الهمزة إلى واو أو زيادة همزة استفهام في لفظ الجلالة، أو مد فتحة الباء في كلمة "أكبر" بما يغير معناها اللغوي، حيث إن مثل هذه اللحون الجلية تمنع انعقاد الصلاة أصلاً.

ونبهت الأراء الفقهية على شرط خاص بالمأموم، وهو عدم البدء في التكبير إلا بعد انتهاء الإمام تماماً من حرف الراء في كلمة "أكبر"، فالمسابقة في التكبير تبطل صلاة المأموم لعدم تحقق التبعية المطلوبة شرعاً.

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

أيمن الشريعى

رئيس نادي انبي يكشف لـ " صدي البلد " سر الاقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

أرشيفية

ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام

جهود متنوعة

للحماية من الكلاب الضالة.. بيطرى أسوان ينفذ مبادرة (توعية– تطعيم– تعقيم)

محافظ الغربية

محافظ الغربية يواصل لقاءاته مع المواطنين ويحول الشكاوى إلى قرارات فورية

حاسبات ومعلومات جامعة دمنهور

احتفالية لـ حاسبات ومعلومات دمنهور بمناسبة الذكرى الـ44 لتحرير سيناء .. صور

بالصور

تامر حسني يطالب بتدخل عاجل لوقف “الفتنة الغذائية”

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

لن أسمح ببقاء متحرش الأطفال المغتصب والخائن.. اعترافات خطيرة للمتهم باغتيال ترامب

خلال اعتقال كول توماس ألين
خلال اعتقال كول توماس ألين
خلال اعتقال كول توماس ألين

لدعم المزارعين بالشرقية.. ندوات توعية وإطلاق حملة لمكافحة القوارض

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

تضامن الشرقية: توزيع بطاطس في 29 قرية أولى بالرعاية بالشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

المزيد