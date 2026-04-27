هل يجوز قطع صلاة النافلة للحاق بصلاة الفرض مع الجماعة ؟.. الموقف الشرعي

ورد سؤال يقول صاحبه: «دخلت المسجد لأداء سنة الظهر، فلما كبرت أقيمت الصلاة، هل أقطع الصلاة أم أكملها؟ .

وأوضح الفقهاء الحكم الشرعي المتعلق بدخول المصلّي في صلاة النافلة أو تحية المسجد ثم إقامة صلاة الفريضة أثناء صلاته، حيث أكد الرأي الراجح وجوب قطع الصلاة فور البدء في الإقامة، وذلك للاستعداد لإدراك الفريضة من بدايتها.

ويستند هذا الحكم إلى الهدي النبوي الصريح الذي ينهى عن الانشغال بأي صلاة سوى المكتوبة بمجرد البدء في إقامتها، تأكيداً على تعظيم شعيرة الجماعة وضرورة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، كما أشار العلماء إلى أن هذا النهي يشمل من شرع في الصلاة قبل الإقامة أو بعدها على حد سواء.

في سياق متصل، ذهب فريق من أهل العلم إلى جواز إتمام النافلة بشرط أن تكون خفيفة، مستدلين بالنهي القرآني عن إبطال الأعمال، إلا أن جمهور المحققين رأوا أن الحديث النبوي يعتبر مخصصاً لهذا العموم، ما يجعل قطع الصلاة هو الخيار الأصح للامتثال للأمر النبوي الخاص.

واستثنى الفقهاء من هذا الحكم الحالة التي يكون فيها المصلي قد أوشك على الانتهاء من صلاته، فإذا أقيمت الصلاة وهو في الركوع الثاني ولم يبقَ له إلا القليل، فلا حرج في إتمامها، مع التأكيد على أن السنن الرواتب التي تُقطع أو تُفات يمكن قضاؤها بعد الفريضة مباشرة أو بعد شروق الشمس وارتفاعها.

على جانب آخر، شدد العلماء على ضرورة الانتباه لشروط تكبيرة الإحرام باعتبارها الركن الذي لا تنعقد الصلاة بدونه، محذرين من أخطاء شائعة قد تبطل الصلاة بالكلية.

ويأتي في مقدمة هذه الشروط الإتيان بالتكبير من وضع القيام الكامل، فلا يصح للمسبوق أن يكبر وهو منحني للركوع لإدراك الإمام، بل يجب أن يتم التكبير قائماً ثم يشرع في الركوع.

كما يجب النطق بحروف التكبير بدقة دون إبدال، كتحويل الهمزة إلى واو أو زيادة همزة استفهام في لفظ الجلالة، أو مد فتحة الباء في كلمة "أكبر" بما يغير معناها اللغوي، حيث إن مثل هذه اللحون الجلية تمنع انعقاد الصلاة أصلاً.

ونبهت الأراء الفقهية على شرط خاص بالمأموم، وهو عدم البدء في التكبير إلا بعد انتهاء الإمام تماماً من حرف الراء في كلمة "أكبر"، فالمسابقة في التكبير تبطل صلاة المأموم لعدم تحقق التبعية المطلوبة شرعاً.