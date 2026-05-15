الكاف يقرر مد مهلة استخراج رخصة للأندية إلى شهر يوليو

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف ” مد مهلة استخراج رخصة الأندية التابعة لـ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حتى شهر يوليو المقبل.

تفاصيل قرار الكاف

وجاء القرار ليمثل دفعة قوية لنادي الزمالك في ملف تسوية مستحقاته المالية وإنهاء القضايا المتعلقة بإيقاف القيد.

وكان من المقرر أن تنتهي المهلة الحالية يوم 31 مايو الجاري، قبل أن يتم تمديدها رسميًا.

ويمنح القرار إدارة الزمالك وقتًا إضافيًا للعمل على سداد الديون المستحقة وتسوية الملفات العالقة، بهدف الحصول على الرخصة الأفريقية والمشاركة في البطولات القارية خلال الموسم المقبل دون أزمات.