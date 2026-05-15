تشكيل ليفربول المتوقع أمام أستون فيلا اليوم في الدوري الانجليزي

يستعد فريق ليفربول لمواجهة أستون فيلا على ملعب فيلا بارك في افتتاح الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع ان يخوض ليفربول المباراة أمام أستون فيلا بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى :مامارداشفيلي.

خط الدفاع: كورتيس جونز، كوناتي، فان دايك، كيركيز.

خط الوسط: جرافنبيرخ، ماك أليستر، فلوريان فيرتز، سوبوسلاي.

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك، جاكبو.

وتنطلق مباراة ليفربول و أستون فيلا اليوم الجمعة في تمام الساعه العاشرة مساء بتوقيت القاهرة

ويحتل فريق استون فيلا المركز الخامس برصيد 59 نقطة وهو نفس عدد النقاط التي يمتلكها ليفربول صاحب المركز الرابع بفارق الاهداف