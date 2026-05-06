قرار من النيابة بشأن سماسرة الهجرة غير الشرعية

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لقيامهما بغسـل 15 مليون جنيه ، متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية.

واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الشركات والأنشطة التجارية – شراء الوحدات السكنية”.

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.