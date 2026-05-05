قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط سيارتين محملتين بـ7 ألاف لتر سولار

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 7 آلاف لتر مواد بترولية "سولار" تم تجميعها وحجبها عن التداول تمهيداً لبيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء بنطاق محافظتى أسوان والأقصر.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن "أسوان ، الأقصر" قيام 3 أشخاص لـ 2 منهم معلومات جنائية، بحجب وتجميع المواد البترولية "السولار" ، بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.

و عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارتين نقل محمل عليهما (أكثر من 7 آلاف لتر مواد بترولية "سولار").

وبمواجهتهم أقروا بتجميعهم المواد البترولية من عدة محطات وقود مختلفة بنطاق محافظات الوجه القبلى وحجبها عن التداول لإعادة بيعها بسعر أزيد من المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.