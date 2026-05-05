القبض على سائق ميكروباص يقود تحت تأثير المخدرات في بنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر ببنى سويف.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات ، وأمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة بنى سويف) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 26 إبريل المنقضى حال إستقلال نجله ونجلته السيارة المشار إليها تلاحظ لهما عدم إتزان قائد السيارة وسيره برعونة تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر ، وعقب قيام مستقلى السيارة بمعاتبته قام بالتحدث معهم بطريقة غير لائقة.

تم تحديد وضبط السيارة "الميكروباص" ، وقائدها (سائق "له معلومات جنائية" لا يحمل رخصة قيادة – مقيم بدائرة قسم شرطة بنى سويف) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة ، وأنه كان تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة وتم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية.

