عايزه تفسخ الخطوبة.. سائق يطعن فتاة داخل منزلها بالمعصرة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص، لقيامه بالتعدي على إحدى السيدات بالضرب بعدة طعنات نافذة وإحداث إصابات بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1/ الجارى تبلغ لقسم شرطة المعصرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عاملة "مصابة بجرح طعنى بالرأس وجرح قطعى باليد اليمنى" - مقيمة دائرة القسم) آثر إدعاء مشاجرة بمحل سكنها وبالإنتقال وسؤال والدة المصابة (ربة منزل - مقيمة بذات دائرة القسم) قررت بتضررها من خطيب نجلتها لقيامه بالتعدى على نجلتها بإستخدام "سلاح أبيض" لرغبة نجلتها بفسخ خطبتها منه.

وأمكن ضبط المشكو فى حقه (سائق - مقيم بمحافظة الإسكندرية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.