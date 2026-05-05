طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق ميكروباص ببني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بتحصيل أجرة أزيد من المقرر ببنى سويف.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (محاسب – مقيم بدائرة مركز شرطة الفشن)، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 3 الجارى وحال تواجده بأحد المواقف بالقاهرة لإستقلال السيارة "الميكروباص" المشار إليها لتوصيله لمحافظة بنى سويف وبحوزته (2 حقيبة خاصة به) طلب منه قائد "الميكروباص" مبلغ مالى مقابل الحقيبتين التى يتم وضعها داخل "الميكروباص" ، بالإضافة إلى الأجرة المقررة فقام بترك الميكروباص وإستقلال آخر.

أمكن تحديد وضبط السيارة "الميكروباص" الظاهرة بالمنشور "سارية التراخيص" وقائده (سائق "له معلومات جنائية"لا يحمل رخصة قيادة - مقيم بدائرة قسم شرطة بنى سويف) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة "الميكروباص" .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





