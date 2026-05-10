مساعد وزير الخارجية: 80% من قرارات الهجرة غير الشرعية بدافع أسري

أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، أن وزارة الخارجية نجحت في إخلاء سبيل 508 مواطنين مصريين كانوا محتجزين في مدينة طرابلس، مشيرًا إلى أنه تم تأمين عودتهم بالكامل إلى أرض الوطن بالتنسيق الوثيق مع السلطات الليبية المعنية، موضحًا أنه تم الإفراج عن 871 مواطنًا مصريًا خلال الثلث الأول من العام الجاري من بنغازي.

وأشار حداد الجوهري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن جميع المتورطين في قضايا الهجرة غير الشرعية من فئة الشباب، وتتراوح أعمارهم بين 15 و30 عامًا، مؤكدًا أن الإفراج عن المحتجزين يتم بشكل شبه يومي، لافتًا إلى وجود حالات تم الإفراج عنها وإعادتها أكثر من مرة.

وأوضح حداد الجوهرى أن الهجرة غير الشرعية تُعد جريمة وليست خطأ، داعيًا الأسر إلى تحمل مسؤوليتها في توعية أبنائها، موضحًا أن 70% إلى 80% من قرارات الهجرة غير الشرعية تكون بدافع أو تأثير أسري.

ترحيل المواطنين الذين يتم الإفراج عنهم

وشدد حداد الجوهرى على ضرورة عدم "إلقاء الشباب إلى التهلكة"، لافتًا إلى أنه يلتقي يوميًا بأسر تبحث عن أبنائها المفقودين منذ سنوات، مطالبًا بضرورة الإبلاغ عن المهربين للمساهمة في مكافحة هذه الجريمة، مشيرًا إلى أن عمليات عودة وترحيل المواطنين الذين يتم الإفراج عنهم تتم بشكل منظم، وفي حالات عديدة تكون على نفقتهم الخاصة، ضمن إجراءات العودة إلى البلاد.