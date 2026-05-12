برلمان

برلمانية: الهجرة غير الشرعية وهم خطير يستنزف الشباب ويهدد الأسر المصرية

النائبة سچى عمرو هندي

أشادت النائبة سچى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن نجاح الوزارة في الإفراج عن مئات المواطنين المصريين المحتجزين بالخارج وإعادتهم إلى أرض الوطن يعكس حجم التحرك الدبلوماسي والإنساني الذي تقوم به الدولة لحماية أبنائها في مختلف الظروف.

وأكدت هندي، في تصريحات لها، أن تمكن أجهزة الدولة من إعادة مئات المواطنين المتورطين في قضايا هجرة غير شرعية خلال الأشهر الماضية، يبرهن على أن الدولة المصرية لا تتخلى عن مواطنيها، وتتحرك بكل قوة وعلى أعلى المستويات للحفاظ على أرواحهم وتأمين عودتهم سالمين، رغم التعقيدات الأمنية والإنسانية المرتبطة بهذا الملف شديد الحساسية.

 متابعة حوادث الهجرة غير الشرعية

وأضافت عضو مجلس النواب أن استمرار وزارة الخارجية في متابعة حوادث غرق مراكب الهجرة غير الشرعية، والعمل على شحن الجثامين والتعرف على الضحايا وإعادتهم إلى ذويهم، يعكس جانبًا إنسانيًا مهمًا تتحمله الدولة بكل مسؤولية، مشيرة إلى أن هذه الوقائع المؤلمة تكشف حجم المخاطر الحقيقية التي تواجه الشباب نتيجة الانسياق وراء أوهام الثراء السريع أو السفر غير الآمن عبر شبكات التهريب غير الشرعية.

وشددت النائبة سچى عمرو هندي على أهمية تكثيف حملات التوعية المجتمعية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، لرفع وعي الشباب والأسر بحجم المخاطر القانونية والإنسانية المرتبطة بهذه الظاهرة، مؤكدة أن عصابات التهريب تستغل أحلام الشباب وطموحاتهم وتدفعهم إلى طرق غير آمنة قد تنتهي بالسجن أو الفقد أو الموت في عرض البحر.

مواجهة الظاهرة من جذورها

وأوضحت أن الدولة المصرية تبذل جهودًا متواصلة لمواجهة الظاهرة من جذورها، سواء عبر التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، أو توفير فرص العمل والتدريب والتأهيل، إلى جانب تشديد الرقابة على شبكات التهريب والتنسيق المستمر مع الدول المعنية، مؤكدة أن الحفاظ على أرواح الشباب المصري يتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة، إلى جانب دور الأسرة والإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية في نشر ثقافة الهجرة الآمنة والالتزام بالقوانين المنظمة للسفر والعمل بالخارج.

كما أكدت النائبة سچى عمرو هندي تصريحاتها أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية للسفر إلى الخارج، والحصول على تأشيرات وعقود عمل موثقة، محذرة من الانسياق خلف السماسرة والكيانات الوهمية التي تتاجر بأحلام الشباب، مشيدة في الوقت نفسه بجهود وزارة الخارجية وكافة أجهزة الدولة في إدارة هذا الملف الإنساني والأمني المعقد باحترافية ومسؤولية وطنية كبيرة.

سچى عمرو هندي مجلس النواب وزارة الخارجية الهجرة غير الشرعية البرلمان

