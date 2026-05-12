تساؤلات برلمانية حول خسائر مصر للطيران وخطة تطوير المطارات

أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن وزارة الطيران استجابت لمطلب إلغاء كارت الوصول وكارت السفر للمصريين فقط، بينما ما زال موجودا للأجانب، قائلا:" مش عارف ليه؟، رغم إن السائح وهو جاي مصر بيكون عارف كل حاجة".

تساؤلات حول خسائر مصر للطيران

وأشار وهبة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إلى أن وزارة الطيران محملة بإرث ثقيل بسبب العمالة الكثيفة، التي يصل عددهم 35 ألف عامل، متسائلا :"عن موقف المستشارين في وزارة الطيران، وكذلك حجم الخسائر التي تتكبدها شركة مصر للطيران".

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ ، أن المطارات المصرية في حاجة إلى تطوير شامل، بما في ذلك العامل الذي يستقبل السائحين في المطار.

تخفيض ديون مصر للطيران

وطالب النائب إيهاب وهبة، وزير الطيران المدني بتوضيح ماتم من حلول لتخفيض ديون "مصر للطيران" وعلاج العمالة الزائدة، بالإضافة إلى كشف خطته لتطوير شركة مصر للطيران وتوفير رحلات منخفضة التكاليف، لاسيما فيما يتعلق بالطيران الداخلي، بجانب خطة تطوير المطارات المصرية بشكل عام.