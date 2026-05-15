هشام عز العرب يحذر من تنامي الاقتراض خارج المنظومة المصرفية

حذر هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي لـ البنك التجاري الدولي CIB، من التوسع المتزايد في لجوء الأفراد إلى شركات التمويل غير المصرفي للحصول على قروض، معتبراً أن هذه الظاهرة قد تحمل تداعيات سلبية على الاقتصاد.

وقال عز العرب فى تصريحات صحفية إن تنامي ما وصفه بـ"القطاع المصرفي الموازي" يثير حالة من القلق، خاصة مع اتجاه بعض العملاء إلى الاقتراض من جهات غير مصرفية بدلاً من البنوك التقليدية.

وأشار إلى أن التمويلات المقدمة من بعض شركات القطاع المالي غير المصرفي تتم بتكلفة مرتفعة، وهو ما قد يؤثر على الدورة الاقتصادية داخل السوق المصرية.

وأضاف أن هناك مخاوف تتعلق بمدى التزام بعض هذه الشركات بتطبيق معايير تقييم ائتماني منضبطة، مماثلة لتلك المعمول بها داخل البنوك.