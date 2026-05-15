جيش الاحتلال يطالب قرى بجنوب لبنان بالإخلاء.. واستهداف منصات إطلاق حزب الله

أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تحذيراً بالإخلاء لعدد من القرى في منطقة صور جنوب لبنان، وهي: صبرية، حمادية، زقوق المفدي، ماشوك، والحوش.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه دمّر منصة إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله، كانت تُستخدم لإطلاق وابل من الصواريخ على منطقة كريات شمونة ليلة أمس.

وخلال الليل، تم استهداف المنصة في بلدة زبدين وتدميرها، إلى جانب عدد من المباني التي أفاد الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله كان يستخدمها لأغراض عسكرية.

وقد تم اعتراض الصواريخ التي أُطلقت على كريات شمونة أو أصابت مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات.

وأعلن جيش الاحتلال مناورة مفاجئة لرئيس الأركان لاختبار جاهزية الجيش الإسرائيلي لأي طارئ على الحدود الشرقية، في قطاعات الفرقتين 80 و96 بمنطقة البحر الميت.

وستستمر مناورة "الكبريت والنار" حتى الظهر، حيث سيتم خلالها تنفيذ عدة سيناريوهات تحاكي حالات الطوارئ. وسيُلاحظ تكثيف لحركة قوات الأمن والطائرات والمركبات في المنطقة، وحول فنادق البحر الميت، وفي جميع أنحاء المنطقة الحدودية مع الأردن.