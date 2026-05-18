التضامن تكشف تفاصيل تجهيز 1000 عروس وعريس ضمن احتفالية “فرحة مصر”

كشفت الدكتورة راندا فارس، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الصحة وتنمية الأسرة ومديرة برنامج "مودة"، تفاصيل مبادرة «فرحة مصر» التي استهدفت مساعدة الشباب غير القادرين على استكمال تجهيزات الزواج.

وأشارت إلى أن الاحتفالية التي أُقيمت بالصالة المغطاة شهدت مشاركة 1000 عريس وعروس من مختلف المحافظات وسط أجواء من البهجة والدعم المجتمعي.

وقالت راندا فارس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن المبادرة جاءت تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، وهدفت إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية، من خلال توفير احتياجات أساسية تساعد الشباب على بدء حياتهم الزوجية بصورة كريمة.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي أتاحت للراغبين في الاستفادة من المبادرة التسجيل إلكترونيًا عبر منصة مخصصة، مع تقديم المستندات المطلوبة، ومنها وثيقة الزواج أو بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، إلى جانب إجراء الفحوص الطبية اللازمة للمقبلين على الزواج.