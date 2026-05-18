مدير تعليم قنا يجري جولة باللجان للاطمئنان على سير العملية الامتحانية

أجرى طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جولة تفقدية مفاجئة، لمتابعة الالتزام بتطبيق القواعد والقرارات الوزارية المنظمة، لأعمال امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل، للعام الدراسي 2025/2026م، بعدد من اللجان الامتحانية بمدارس إدارة قفط التعليمية، رافقه خلالها الدكتور محمد القرماني، مدير عام إدارة قفط التعليمية، وعدد من القيادات التعليمية بقفط.

جاء ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة تكاتف الجهود لتحقيق انضباط العملية الامتحانية، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.





أستهل وكيل وزارة التربيةوالتعليمبقنا، جولته الميدانية بزيارة مدرسة النهضة الابتدائية المشتركة، وتابع انتظام سير امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الثالث الابتدائي ومادة العلوم لطلاب الصف الرابع الابتدائي، مشددا على ضرورة حظر استخدام الهواتف المحمولة سواء للطلاب أو الملاحظين، وذلك لتوفير بيئة ملائمة للطلاب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الطلاب.





واستكمل وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جولته بتفقد مدرسة الزهراء الإعدادية بنات، وتابع انتظام سير العمل داخل الكنترول المدرسى وحجرات التصحيح، مؤكداً ضرورة الالتزام بالدقة والشفافية، واطمئن على مستوى النظافة العامة داخل اللجان، والفناء، وساحات المدرسة، مشددا على أن المديرية التعليمية لن تتهاون مع أى تجاوزات أو محاولات للإخلال بمنظومة الامتحانات، وسيتم اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضد المخالفين.



وشدد وكيل الوزارة، على مديرى عموم الادارات التعليمية، بضرورة استمرار الجولات الميدانية المفاجئة لمتابعة انتظام أعمال الامتحانات داخل المدارس، مؤكدا أهمية تفعيل خطوط السير والتواجد اليومى للموجهين المقيمين، للمتابعة المستمرة والتأكد من عدم وجود أي معوقات تواجه الطلاب وتوفير بيئة ملائمة وهادئة داخل اللجان.





