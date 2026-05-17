تعليم قنا يقتنص المركزين الأول والثاني على الجمهورية في مسابقات التربية الموسيقية

حصدت مديرية التربية والتعليم بقنا، على مراكز متقدمة في نتيجة مسابقات التربية الموسيقية المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ، في تأكيد واضح على تميز طلاب تعليم قنا وقدرتهم على الإبداع والتفوق، وإنجاز جديد يضاف إلى مديرية التربية والتعليم بقنا.



وأسفرت نتائج المسابقات عن فوز توجيه التربية الموسيقية بالمركز الأول عن المرحلة الإعدادية، والمركز الثاني على مستوى الجمهورية عن المرحلة الثانوية.

وأعرب طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عن فخره واعتزازه بهذه النتائج المشرفة، مؤكداً أن هذا التفوق ثمرة جهد مخلص وتعاون مثمر بين الطلاب والمعلمين ودليل على الإرادة القوية لأبناء قنا في تحقيق التميز.

قدم وكيل الوزارة التهنئة إلى جميع القيادات التعليمية والقائمين على التنظيم والاشراف على مسابقات الأنشطة التربوية بقيادة سوميه عبدالفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتور وائل النجمى، مدير عام التعليم العام، ولما يبذلونه من جهود متواصلة في دعم الأنشطة التربوية والتي كان لها أثر مباشر في اكتشاف المواهب وصقل مهارات الطلاب وتحويلها إلى إنجازات ملموسة.

كما أشاد سعد الدين، بالدور الفاعل الذي يقوم به توجيه التربية الموسيقية بقيادة ريم عفت موجه عام التربية الموسيقية من متابعة وتدريب مستمر وتوفير بيئة فنية داعمة للطلاب، إلى جانب الجهود المتميزة للإدارات والمدارس الفائزة التى حرصت على رعاية المبدعين وتشجيعهم على المشاركة وتحقيق التفوق.



