أبو العطا : 5100 جنيه متوسط المعاشات في مصر

أكد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن متوسط المعاشات في مصر يبلغ 5100 جنيه، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للمعاشات حاليًا يصل إلى 1755 جنيهًا، في إطار ما وصفه بـ"الحد الأدنى للحماية".

وأوضح إبراهيم أبو العطا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، ضرورة مراعاة الظروف التي تمر بها الدولة، مؤكدًا أهمية التحلي بالعقلانية في طرح المطالب، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

ودعا إبراهيم أبو العطا، إلى عدم ربط العلاوة المقررة لأصحاب المعاشات بنسبة 15%، مطالبًا بفتح الحد الأقصى للعلاوة، وأن تكون بحد أدنى 25%، بما يواكب الأعباء المعيشية الحالية.

وطالب إبراهيم أبو العطا، بإعفاء أصحاب المعاشات من رسوم الخدمات، إلى جانب إعفائهم من تكاليف المواصلات، وتقديم دعم لوجستي كبير لهم، مشيرًا إلى أنهم يواجهون أعباء متزايدة داخل أسرهم، حيث يساهمون في مساعدة أبنائهم وتحمل جزء من النفقات.

وأضاف إبراهيم أبو العطا: «الحمل كبير، ودول العالم بتقدم خدمات خاصة لأصحاب المعاشات»، مشددًا على أن وزارة المالية هي الجهة المسؤولة عن تعويض المواطنين عما يواجهونه من أعباء.