بعد قطع المعاش.. كيفية صرف منحة الزواج لهذه الفئات

تتزايد تساؤلات الفتيات المستحقات للمعاش حول حقوقهن المالية عند الزواج، خاصة في ظل توقف صرف المعاش عقب إتمام عقد الزواج، وهو ما يدفع الكثيرات للبحث عن البدائل والمزايا التي يكفلها القانون في هذه الحالة.

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه في حال قطع معاش البنت أو الأخت بسبب الزواج، يحق لها الحصول على منحة زواج تصرف لمرة واحدة، وتعادل قيمة المعاش المستحق لمدة عام كامل، وذلك دعما لها في بداية حياتها الزوجية.

يتم حساب قيمة المنحة على أساس المعاش المستحق عن شهر الزواج.

تصرف المنحة دفعة واحدة ولمرة واحدة فقط طوال فترة الاستحقاق.

يسقط الحق في صرف منحة الزواج إذا لم يتم التقدم بطلب الحصول عليها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.

أن تكون المتقدمة مستحقة للمعاش بالفعل.

ألا تكون قد سبق لها الحصول على منحة زواج.

التوجه إلى المنطقة التأمينية المختصة بملف المعاش.

تقديم طلب صرف منحة الزواج مرفقا بالمستندات المطلوبة.

صورة من وثيقة أو عقد الزواج (ويقبل العقد العرفي وفق الضوابط المحددة).

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

نموذج طلب صرف منحة الزواج المعتمد.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أهمية التقدم بطلب صرف المنحة في الوقت المناسب، مع استيفاء كافة المستندات المطلوبة، لضمان سرعة الحصول على المستحقات دون تأخير، مشددة على ضرورة وعي المستحقات بكامل حقوقهن المالية.

​​​​​​​​في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة

سنة.

مع مراعاة ما يلي:

تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج.

لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة.

تسقط منحة الزواج أو القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.

شروط استحقاق الخدمة

ان يكون مستحق في المعاش.

ان لا يكون قد قام بصرف منحة زواج من قبل.

​إجراءات الحصول على الخدمة

التوجه الي المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.

صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفى.

صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، وذلك على النموذج رقم (8) المرفق.​