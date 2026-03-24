قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء وموعد تحسن حالة الطقس
الطريق إلى المونديال.. موعد مباراة مصر والسعودية والقنوات الناقلة
حقيقة كراهية الزواج في شهر شوال .. الإفتاء تحسم الجدل
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 24-3-2026
عودة الدراسة.. المدارس تفتح أبوابها من جديد اليوم لإستكمال الترم الثاني
اليابان تبدأ الضخ من مخزوناتها النفطية اعتبارا من الخميس
الأقمار الصناعية ترصد تجدد السحب الممطرة فوق القاهرة و4 مناطق أخرى
هل يجب التتابع في صيام أيام القضاء أم يجوز متفرقة؟..أزهري يجيب
أحمد عبد الله: طارق الدسوقي يمنح الفن العربي ثقلاً.. وتعلمت منه الأداء السهل الممتنع
مجدي عبد الغني: أحمد مجاهد له يد في سحب كأس أمم إفريقيا من السنغال
دعاء اليوم 5 شوال.. بـ7 كلمات يريك الله عجائب قدرته في جبرك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

حقيقة كراهية الزواج في شهر شوال .. الإفتاء تحسم الجدل

حكم الزواج في شهر شوال
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من أحد المواطنين يقول فيه: ما حكم الزواج في شهر شوال؟ حيث أخبره بعض الناس أن الزواج في هذا الشهر مكروه، متسائلًا عن مدى صحة هذا الاعتقاد وأسبابه.

وأوضحت الدار في ردها أن هذا الاعتقاد لا أساس له من الصحة، بل الثابت في السنة النبوية أن الزواج في شهر شوال أمر جائز بل ومستحب، مستندة إلى ما ورد في صحيح الإمام مسلم عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في شهر شوال، وبنى بها في الشهر ذاته، وكانت ترى في ذلك دلالة واضحة على فضل هذا التوقيت، حتى إنها كانت تفضل أن يتم زواج النساء من أهلها خلاله.

وأضافت دار الإفتاء أن كتب السيرة والتاريخ ذكرت أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها في شهر شوال، وهو ما يؤكد بوضوح انتفاء أي شبهة كراهة تتعلق بهذا الشهر، بل يعزز القول باستحباب الزواج فيه.

وفي سياق بيان آراء الفقهاء، أشارت الدار إلى أن جمهور العلماء من المالكية والشافعية وكثير من الحنابلة ذهبوا إلى استحباب الزواج في شهر شوال، مستدلين بهذه الأحاديث الصحيحة، حيث ذكر الإمام النفراوي أن من المستحب أن يكون العقد في هذا الشهر، كما أكد ابن حجر الهيتمي أن الزواج والدخول في شوال أمر مندوب، لما ورد من نصوص صحيحة في ذلك، وهو ما أشار إليه أيضًا المرداوي في كتابه "الإنصاف".

كما لفتت إلى أن فقهاء الحنفية يرون جواز الزواج في هذا الشهر دون أي كراهة، بل إن القول المعتمد لديهم ينفي وجود أي حرج في إتمام الزواج خلال هذه الفترة، وهو ما أكده ابن عابدين في "رد المحتار".

وفيما يتعلق بسبب انتشار القول بكراهة الزواج في شوال، أوضحت دار الإفتاء أن ذلك يرجع إلى معتقدات قديمة تعود إلى عصور الجاهلية، حيث كان بعض الناس يتشاءمون من اسم "شوال" لارتباطه بمعانٍ لغوية تشير إلى قلة اللبن عند الإبل أو تغير أحوالها، وهو ما لا علاقة له بالأحكام الشرعية.

كما أشارت إلى أن من أسباب هذا الاعتقاد أيضًا ما يُروى عن وقوع وباء في شهر شوال في إحدى السنوات القديمة، ترتب عليه وفاة عدد من العرائس، مما أدى إلى ترسيخ حالة من التشاؤم بين الناس آنذاك، واستمر هذا الاعتقاد عند بعض العامة دون دليل شرعي.

وأكدت الدار أن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها تصدت لهذا الفهم الخاطئ، حيث كانت تفتخر بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، في إشارة واضحة إلى بطلان ما يعتقده البعض من كراهة الزواج فيه.

وشددت دار الإفتاء على أن الإسلام نهى عن التشاؤم والتطير، ودعا إلى حسن الظن بالله والتوكل عليه، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾، وقوله سبحانه: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾.

