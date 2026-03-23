الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

ما حكم إظهار المرأة وجهها ؟.. عطية لاشين يجيب

د. عطية لاشين
د. عطية لاشين
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى د عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بالأزهر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يقول السائل: هل النقاب فريضة أم فضيلة؟

وأجاب لاشين قائلا إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: «وليضربن بخمرهن على جيوبهن»، كما ورد في السنة النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة»، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية قامت في شأن المرأة على مبدأ الستر والصيانة، وهو ما يظهر في عدد من الأحكام الشرعية التي تخص المرأة، مثل عدم جواز أذانها بحضرة الأجانب، وعدم إمامتها للرجال في الصلاة، وكذلك تنبيهها للإمام في الصلاة يكون بالتصفيق وليس بالتسبيح كما هو حال الرجال.

وأضاف أن العلماء اختلفوا في مسألة ستر وجه المرأة على رأيين معتبرين، حيث يرى الرأي الأول أن وجه المرأة ليس بعورة، وبالتالي فإن ستره يُعد فضيلة وليس فرضًا، مستندين في ذلك إلى قوله تعالى: «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها»، موضحًا أن المقصود بما ظهر منها فُسر عند عدد من العلماء بالوجه والكفين، ومنهم من قال إنه الثياب، كما استدلوا بحديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ورد فيه مرور نساء كاشفات الوجوه أمام النبي دون أن يأمرهن بالستر، وإنما صرف وجه الفضل بن العباس رضي الله عنهما عن النظر إليهن.

وأوضح أن الرأي الثاني يرى أن وجه المرأة عورة ويجب ستره، وأن كشفه لا يجوز، واستدل أصحاب هذا القول بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها عند نزول قوله تعالى: «وليضربن بخمرهن على جيوبهن»، حيث ذكرت أن النساء شققن مروطهن فاختمرن بها، أي غطين وجوههن، كما استدلوا بحديث «نساء كاسيات عاريات» الذي حذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من التبرج وكشف الزينة.

وأكد د عطية لاشين أن كلا الرأيين له أدلته الشرعية المعتبرة، ولا يمكن ترجيح أحدهما بشكل قاطع على الآخر، موضحًا أن للمرأة المسلمة حرية الأخذ بأي من القولين، فإن اختارت ستر وجهها كان ذلك أكثر سترًا وصيانة لها، وإن اختارت كشفه فلا إثم عليها ولا عقوبة.

وأشار إلى ضرورة التحلي بأدب الخلاف، مؤكدًا أنه لا يجوز لمن تختار ستر وجهها أن تنكر على من تكشفه، كما لا يجوز لمن تكشف وجهها أن تعيب على من تستره، لأن كلا الأمرين له أصل معتبر في الشريعة الإسلامية، داعيًا إلى احترام الاختلاف الفقهي وعدم إثارة النزاعات في مثل هذه المسائل.


 

