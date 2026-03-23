الحبيب الجفري يرد بقوة على منتقدي زيارته لـ علي جمعة

رد الداعية الإسلامي الشيخ الحبيب علي الجفري ، على الهجوم الشديد والانتقادات التي طالت صورته بعد نشر تفاصيل زيارته الأخيرة، إلى منزل الإمام العلّامة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بمناسبة عيد الفطر.

وأكد الجفري، أن الهدف من الزيارة كان تعزيز الروابط العلمية والروحية والاستماع إلى الحديث المسلسل بيوم العيد، وليس إثارة الجدل أو الخوض في أي مسائل حزبية أو خلافات شخصية.

وأوضح الشيخ الجفري، عبر منشور له على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أن بعض التعليقات التي صدرت من أشخاص وصفهم بـ"المبتدعة والمتسلفة" و"أصحاب الحقد والظن السيء" قد تجاوزت حدود الأدب والاحترام، مؤكدًا أن هذه التصرفات لا تعكس قيم المجتمع الإسلامي ولا مكانة العلماء، وأن الله وحده هو الحاكم على كل ما يُقال ويُنشر.

وأشار الشيخ الجفري ، إلى أن الزيارة للشيخ الدكتور علي جمعة تضمنت سماعه للحديث المسلسل بيوم العيد، الذي يتم تداوله بهذا الاسم لأن كل راوٍ له يسمعه من شيخه في يوم العيد، وهو مستمر بهذا التقليد منذ أجيال العلماء، وصولًا إلى التابع الجليل عطاء بن أبي رباح الذي نقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله: «شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فطرٍ أو أضحى، فلما فرغ من الصلاة أقبل علينا بوجهه، فقال: أيها الناس قد أصبتم خيرا، فمن أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يقيم حتى يسمع الخطبة فليقم».

وأكد الشيخ علي الجفري، أن الهدف من مشاركة الصور والزيارة هو تقديم قدوة علمية وروحية للجمهور، وإظهار احترامه وتقديره لكبار أئمة الأمة وعلمائها، مثل الإمام الشهيد السعيد بربه ونبيه، وسيدنا الإمام الفقيه ابن بيه، وأستاذه المربي شيخه الأبر ابن حفيظ عمر، مشيرًا إلى أن الأبصار تتكتحل بالبصائر والضمائر تتنقى بأنوار هؤلاء العلماء، وأن نشر هذا التراث العلمي والثقافي هو خدمة للمعرفة الدينية والفقهية.

وفي ختام تصريحه، دعا الشيخ الجفري جميع المتابعين إلى التمسك بالقيم الدينية والأخلاقية واحترام العلماء وتراثهم، مشددًا على أن أي هجوم أو انتقاد يجب أن يكون ضمن ضوابط الأدب والاحترام، لضمان الحفاظ على وحدة المجتمع وصيانة مكانة العلماء.



