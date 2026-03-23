هل يجوز صيام الست من شوال بنية التطوع وقضاء فوائت رمضان؟.. الأوقاف تجيب

يتساءل كثير من المسلمين عن إمكانية الجمع بين نية صيام الفرض، مثل قضاء أيام من رمضان، ونية صيام النافلة، مثل الأيام الستة من شوال، ومدى تحقق الأجر والثواب في حال الجمع بينهما.

وأوضحت وزارة الأوقاف القاعدة الفقهية المتعلقة باندراج نية صوم النفل تحت نية صيام الفرض، مؤكدة أن الجمع جائز وفق أحكام الفقهاء.

اندراج صوم النفل تحت الفرض

يرى جمهور الفقهاء أن نية صوم النفل يمكن أن تندرج ضمن نية صوم الفرض، وهو ما يبيح للمرأة أو الرجل الذي عليه قضاء أيام من رمضان أن يقضي ما فاته خلال شهر شوال، ويجوز له أن يحتسب هذا القضاء ضمن صيام الأيام الستة من شوال.

ويُعتبر هذا الحكم تطبيقًا لقاعدة اندراج النية، حيث يحصل المسلم على ثواب صيام النفل لأنه وقع بالفعل في شهر شوال، ولو كانت نية الصوم الأصلية هي قضاء الفرض.

القياس الفقهي على صلاة تحية المسجد

ويُقاس هذا الحكم على صلاة تحية المسجد، حيث يحصل من دخل المسجد وأدى فرضًا أو سنة راتبة قبل الجلوس على ثواب ركعتي تحية المسجد ضمنًا.

وقال العلامة البجيرمي في هذا الصدد: "وتحصل بركعتين فأكثر، ولو كان ذلك فرضًا أو نفلًا آخر، سواء أنويت معه أم لا؛ لخبر الشيخين: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»؛ ولأن المقصود وجود الصلاة قبل الجلوس وقد تحققت بذلك".

وتطبيقًا لهذه القاعدة على الصيام، ذكر العلامة السيوطي مثالًا صيام يوم عرفة قضاءً أو نذرًا أو كفارة مع نية الصوم عن عرفة، وقال إن الفقهاء أجازوا صحة الجمع واعتباره محسوبًا ضمن الثواب، كما أشار إلى أنه يجوز القياس على مسألة ركعتي تحية المسجد.

الفرق بين الثواب الجزئي والثواب الكامل

تشير المصادر الفقهية إلى أن الثواب المحقق عند الجمع بين القضاء وصيام النافلة هو "أصل ثواب السنة"، وليس الثواب الكامل الذي يناله من صام رمضان كاملًا وأتبعه بصيام الأيام الستة من شوال بشكل مستقل.

وذكر العلامة الرملي: "لو صام في شوال قضاءً أو نذرًا أو نحو يوم عاشوراء، حصل له ثواب التطوع، كما أفتى به البارزي والفقهاء، لكن لا يناله الثواب الكامل المرتّب على المطلوب".

وخلصت وزارة الأوقاف إلى أنه يجوز فقهيًا للمسلم أن يقضي ما فاته من صيام رمضان خلال شهر شوال، وبذلك يسقط عنه الفرض ويحصل ضمنًا على أصل ثواب صيام النافلة، قياسًا على قاعدة ركعتي تحية المسجد، بينما لا يحصل على الثواب الكامل للسنة إلا إذا أتم صيام رمضان أولًا ثم صام الأيام الستة من شوال بشكل مستقل.