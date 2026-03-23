قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن بوست: توسع غير مسبوق لعملاء الهجرة في المطارات الأمريكية بعد تهديد ترامب
وفقاً لآخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين
بدون أسيست وهدف يتيم.. صيام تهديفي لـ زيزو " صفقة القرن" محليا وقاريا
إيران تهدد بإغلاق الخليج الفارسي بالكامل وزرع ألغام بحرية حال استهداف سواحلها
خسائر كبيرة للذهب والفضة بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وتزايد ضغوط التضخم
رئيس الوزراء البريطاني: مضيق هرمز يحتاج إلى دراسة متأنية وخطة قابلة للتطبيق
ترامب : السلام يتحقق من خلال القوة.. وإسرائيل تشن غارات على طهران
إعلام إسرائيلي: بلاغات عن سقوط رؤوس عنقودية في عدة مناطق بتل أبيب
إسرائيل تشدد قيود السفر الجوي.. تقليص الرحلات والمسافرين وسط تصاعد التهديدات
"خبطتين في الرأس توجع".. غياب 3 نجوم سوبر عن ودية مصر والسعودية
التعليم العالي: تدويل الجامعات المصرية وإنشاء فروع لها بالخارج ضمن أولويات الوزارة
سويسرا : الموافقة على بدء إعادة تشغيل محطة جوسجن للطاقة النووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل يجوز صيام الست من شوال بنية التطوع وقضاء فوائت رمضان؟.. الأوقاف تجيب

عبد الرحمن محمد

يتساءل كثير من المسلمين عن إمكانية الجمع بين نية صيام الفرض، مثل قضاء أيام من رمضان، ونية صيام النافلة، مثل الأيام الستة من شوال، ومدى تحقق الأجر والثواب في حال الجمع بينهما. 

وأوضحت وزارة الأوقاف القاعدة الفقهية المتعلقة باندراج نية صوم النفل تحت نية صيام الفرض، مؤكدة أن الجمع جائز وفق أحكام الفقهاء.

اندراج صوم النفل تحت الفرض

يرى جمهور الفقهاء أن نية صوم النفل يمكن أن تندرج ضمن نية صوم الفرض، وهو ما يبيح للمرأة أو الرجل الذي عليه قضاء أيام من رمضان أن يقضي ما فاته خلال شهر شوال، ويجوز له أن يحتسب هذا القضاء ضمن صيام الأيام الستة من شوال. 

ويُعتبر هذا الحكم تطبيقًا لقاعدة اندراج النية، حيث يحصل المسلم على ثواب صيام النفل لأنه وقع بالفعل في شهر شوال، ولو كانت نية الصوم الأصلية هي قضاء الفرض.

القياس الفقهي على صلاة تحية المسجد

ويُقاس هذا الحكم على صلاة تحية المسجد، حيث يحصل من دخل المسجد وأدى فرضًا أو سنة راتبة قبل الجلوس على ثواب ركعتي تحية المسجد ضمنًا. 

وقال العلامة البجيرمي في هذا الصدد: "وتحصل بركعتين فأكثر، ولو كان ذلك فرضًا أو نفلًا آخر، سواء أنويت معه أم لا؛ لخبر الشيخين: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»؛ ولأن المقصود وجود الصلاة قبل الجلوس وقد تحققت بذلك".

وتطبيقًا لهذه القاعدة على الصيام، ذكر العلامة السيوطي مثالًا صيام يوم عرفة قضاءً أو نذرًا أو كفارة مع نية الصوم عن عرفة، وقال إن الفقهاء أجازوا صحة الجمع واعتباره محسوبًا ضمن الثواب، كما أشار إلى أنه يجوز القياس على مسألة ركعتي تحية المسجد.

الفرق بين الثواب الجزئي والثواب الكامل

تشير المصادر الفقهية إلى أن الثواب المحقق عند الجمع بين القضاء وصيام النافلة هو "أصل ثواب السنة"، وليس الثواب الكامل الذي يناله من صام رمضان كاملًا وأتبعه بصيام الأيام الستة من شوال بشكل مستقل. 

وذكر العلامة الرملي: "لو صام في شوال قضاءً أو نذرًا أو نحو يوم عاشوراء، حصل له ثواب التطوع، كما أفتى به البارزي والفقهاء، لكن لا يناله الثواب الكامل المرتّب على المطلوب".

وخلصت وزارة الأوقاف إلى أنه يجوز فقهيًا للمسلم أن يقضي ما فاته من صيام رمضان خلال شهر شوال، وبذلك يسقط عنه الفرض ويحصل ضمنًا على أصل ثواب صيام النافلة، قياسًا على قاعدة ركعتي تحية المسجد، بينما لا يحصل على الثواب الكامل للسنة إلا إذا أتم صيام رمضان أولًا ثم صام الأيام الستة من شوال بشكل مستقل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النوم بعد صلاة الفجر

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

الاهلي

مدرب مفاجأة يقترب من قيادة الأهلي خلفاً لتوروب

الذهب

الجرام أقل من 6000… سعر الذهب اليوم الإثنين بعد التراجع

البنزين

بعد العيد..أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 مارس 2026

المتهم

شتمني بعد واقعة التحـ.رش بيوم.. أقوال فتاة الأتوبيس تكشف مفاجآت جديدة

حالة الطقس

أمطار ورياح مثيرة للرمال تضرب عدة مناطق.. تنبيهات عاجلة من الأرصاد حول طقس الأيام المقبلة

الفتاة الضحية بالغربية

تشكيل لجنة عاجلة لانقاذ حياة "طفلة البالونة"

خالد الغندور

إمام عاشور رجع.. تعليق غير متوقع من خالد الغندور بعد تأهل الزمالك في الكونفدرالية

ترشيحاتنا

علي الحجار

موعد حفل علي الحجار بساقية الصاوي

عصام عمر

عصام عمر يكشف لصدى البلد كواليس أصعب مشاهده في عين سحرية

الفنانة رحمة أحمد

وعكة صحية.. رحمة أحمد تكشف سبب فقدان وزنها بشكل كبير

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟

ملابس كاجوال.. ريم سامي تحتفل بالعيد مع زوجها | صور

بملابس كاجوال.. ريم سامى تحتفل بالعيد رفقة زوجها
بملابس كاجوال.. ريم سامى تحتفل بالعيد رفقة زوجها
بملابس كاجوال.. ريم سامى تحتفل بالعيد رفقة زوجها

شهي ولذيذ.. طريقة عمل البرجر فى المنزل

طريقة عمل البرجر فى المنزل
طريقة عمل البرجر فى المنزل
طريقة عمل البرجر فى المنزل

أطعمة يفضل الابتعاد عنها مع فرط نشاط الغدة الدرقية

أعراض الغدة الدرقية
أعراض الغدة الدرقية
أعراض الغدة الدرقية

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

بعد نشر صدى البلد.. سقوط متحرش الميكروباص بسوهاج في قبضة الأمن بسوهاج| نهاية فضيحة الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد