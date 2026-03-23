مستشار شيخ الأزهر يوضح موقف دعاء خطيب العيد ومحبة أهل البيت

أكد الدكتور محمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر الشريف، أن ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي حول إنكار دعاء خطيب العيد الذي يقول: «اللهم بحق فاطمة وأبيها، وبعلها وبنيها، وبالسر الكامن فيها، ألّا يجعل لمصر حاجة عند لئيم من خلقه»، يعكس عدم فهم دقيق لتراث الأمة الإسلامية، موضحًا أن الجدل القائم حول هذا الدعاء يثير التساؤل حول ما هو المنكر فعليًا، هل هو محبة أهل البيت، أم التوسل بهم، أم حب مصر، أم إنكار للحقائق التي عمل بها الصحابة والتابعون والعلماء.

وأوضح مهنا، عبر لقاء له على قناة الناس، أن النصوص الشرعية والأحاديث النبوية تدل بوضوح على مكانة أهل البيت في الإسلام، مستشهدًا بقول سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه: «ارقبوا محمدًا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته»، وبالموقف الذي أبداه حول قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا أيضًا إلى موقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من العباس عم النبي، وإلى قول سيدنا علي رضي الله عنه: «لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق»، فضلًا عن وصايا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بحفظ حقوق آل بيت النبي.

وأكد مهنا أن السنة النبوية مليئة بالنصوص التي تحث على محبة أهل البيت، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة، وأحبوني بحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي»، كما أشار إلى تفسير الآية الكريمة: {قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القربى}، مؤكدًا أن جمهور العلماء اجمعوا على أن المقصود بها أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.

ولفت الدكتور مهنا إلى أن أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من كبار العلماء أكدوا على وجوب محبة وتوقير أهل البيت، فالإمام أبو حنيفة عد حبهم من أفضل القربات، والإمام مالك شدد على توقيرهم وعدم الخوض فيهم إلا بالخير، والإمام الشافعي عبّر عن حبهم شعريًا بقوله:

يا آل بيت رسول الله حبكمُ

فرض من الله في القرآنِ أنزلَهُ

كما صرّح الإمام أحمد بحبه الشديد لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.

حكم التوسل بآل البيت

وحول مسألة التوسل بأهل البيت، بيّن الدكتور مهنا أن الأمة متفقة على أصل مشروعيته، وأن الخلاف يقتصر على الألفاظ والكيفية، مشيرًا إلى أن عددًا من كبار العلماء مثل الحافظ ابن حجر، والإمام الشوكاني، والإمام الألوسي قالوا بجواز التوسل، في حين رجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الأخذ به، مؤكدًا أن القاعدة العلمية تقول: «لا إنكار في مسائل الخلاف»، خاصة إذا كان الدعاء موجهًا إلى الله وحده.

وأشار مهنا إلى أن محبة أهل البيت ليست شعارًا طائفيًا، بل هي أصل من أصول الإيمان عند أهل السنة، متصلة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وأن توقيرهم وتعظيمهم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، مضيفًا أن إثارة الجدل حول هذه القضايا يفتح باب الفتنة ويشتت الأمة في وقت تحتاج فيه الوحدة أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل الأزمات والصراعات التي تعصف بالعالم العربي والإسلامي، محذرًا من أن الانشغال بالخلافات الفرعية يخدم أهداف الخصوم في تمزيق الصف وإثارة النزاعات المذهبية.