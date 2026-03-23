سويسرا : الموافقة على بدء إعادة تشغيل محطة جوسجن للطاقة النووية
رئيس وزراء سلوفينيا يعلن فوز حزبه في الانتخابات العامة
إغلاق مطار لاغوارديا بنيويورك بعد إصابة 4 أشخاص.. اعرف السبب
فينيسيوس يرد عمليًا على استفزازات سيميوني في ديربي مدريد
مصر تدين قصف إسرائيل للمنشآت والبنى التحتية في لبنان
نيمار يغيب عن البرازيل في كأس العالم 2026.. اعرف الأسباب
مصر تدين قصف إسرائيل للمنشآت والبنى التحتية في لبنان وتحذر من مغبة أي غزو بري
الجرام أقل من 6000… سعر الذهب اليوم الإثنين بعد التراجع
الأمم المتحدة: مؤشرات المناخ تدق ناقوس الخطر
رئيس الطاقة الدولية يحذر: االاقتصاد العالمي يواجه تهديدا خطيرا بسبب مضيق هرمز
سموتريتش: علينا السيطرة على لبنان كما فعلنا في غزة
في ذكرى رحيله.. إبراهيم عمارة «واعظ السينما» الذي أبدع خلف الكاميرا وأمامها
ديني

مستشار شيخ الأزهر يوضح موقف دعاء خطيب العيد ومحبة أهل البيت

الدكتور محمد مهنا
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور محمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر الشريف، أن ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي حول إنكار دعاء خطيب العيد الذي يقول: «اللهم بحق فاطمة وأبيها، وبعلها وبنيها، وبالسر الكامن فيها، ألّا يجعل لمصر حاجة عند لئيم من خلقه»، يعكس عدم فهم دقيق لتراث الأمة الإسلامية، موضحًا أن الجدل القائم حول هذا الدعاء يثير التساؤل حول ما هو المنكر فعليًا، هل هو محبة أهل البيت، أم التوسل بهم، أم حب مصر، أم إنكار للحقائق التي عمل بها الصحابة والتابعون والعلماء.

وأوضح مهنا، عبر لقاء له على قناة الناس، أن النصوص الشرعية والأحاديث النبوية تدل بوضوح على مكانة أهل البيت في الإسلام، مستشهدًا بقول سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه: «ارقبوا محمدًا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته»، وبالموقف الذي أبداه حول قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا أيضًا إلى موقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من العباس عم النبي، وإلى قول سيدنا علي رضي الله عنه: «لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق»، فضلًا عن وصايا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بحفظ حقوق آل بيت النبي.

وأكد مهنا أن السنة النبوية مليئة بالنصوص التي تحث على محبة أهل البيت، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة، وأحبوني بحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي»، كما أشار إلى تفسير الآية الكريمة: {قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القربى}، مؤكدًا أن جمهور العلماء اجمعوا على أن المقصود بها أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.

ولفت الدكتور مهنا إلى أن أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من كبار العلماء أكدوا على وجوب محبة وتوقير أهل البيت، فالإمام أبو حنيفة عد حبهم من أفضل القربات، والإمام مالك شدد على توقيرهم وعدم الخوض فيهم إلا بالخير، والإمام الشافعي عبّر عن حبهم شعريًا بقوله:
يا آل بيت رسول الله حبكمُ
فرض من الله في القرآنِ أنزلَهُ
كما صرّح الإمام أحمد بحبه الشديد لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.

حكم التوسل بآل البيت

وحول مسألة التوسل بأهل البيت، بيّن الدكتور مهنا أن الأمة متفقة على أصل مشروعيته، وأن الخلاف يقتصر على الألفاظ والكيفية، مشيرًا إلى أن عددًا من كبار العلماء مثل الحافظ ابن حجر، والإمام الشوكاني، والإمام الألوسي قالوا بجواز التوسل، في حين رجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الأخذ به، مؤكدًا أن القاعدة العلمية تقول: «لا إنكار في مسائل الخلاف»، خاصة إذا كان الدعاء موجهًا إلى الله وحده.

وأشار مهنا إلى أن محبة أهل البيت ليست شعارًا طائفيًا، بل هي أصل من أصول الإيمان عند أهل السنة، متصلة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وأن توقيرهم وتعظيمهم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، مضيفًا أن إثارة الجدل حول هذه القضايا يفتح باب الفتنة ويشتت الأمة في وقت تحتاج فيه الوحدة أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل الأزمات والصراعات التي تعصف بالعالم العربي والإسلامي، محذرًا من أن الانشغال بالخلافات الفرعية يخدم أهداف الخصوم في تمزيق الصف وإثارة النزاعات المذهبية.

محمد مهنا أهل البيت التوسل بآل البيت السنة النبوية الفتنة مستشار شيخ الأزهر

النوم بعد صلاة الفجر

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

الاهلي

مدرب مفاجأة يقترب من قيادة الأهلي خلفاً لتوروب

المتهم

شتمني بعد واقعة التحـ.رش بيوم.. أقوال فتاة الأتوبيس تكشف مفاجآت جديدة

حالة الطقس

أمطار ورياح مثيرة للرمال تضرب عدة مناطق.. تنبيهات عاجلة من الأرصاد حول طقس الأيام المقبلة

خالد الغندور

إمام عاشور رجع.. تعليق غير متوقع من خالد الغندور بعد تأهل الزمالك في الكونفدرالية

الخطيب

لاعب الزمالك السابق يسخر من بيان إدارة الأهلي بعد الخسارة من الترجي

الفتاة الضحية بالغربية

تشكيل لجنة عاجلة لانقاذ حياة "طفلة البالونة"

البنزين

بعد العيد..أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 مارس 2026

إزالة التعديات بأسيوط

محافظ أسيوط: إزالة 13 حالة تعد على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

تعليم القليوبية: انطلاق امتحانات شهر مارس من يوم 29 حتى 3 أبريل

إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

بالصور

شهي ولذيذ.. طريقة عمل البرجر فى المنزل

طريقة عمل البرجر فى المنزل
طريقة عمل البرجر فى المنزل
طريقة عمل البرجر فى المنزل

أطعمة يفضل الابتعاد عنها مع فرط نشاط الغدة الدرقية

أعراض الغدة الدرقية
أعراض الغدة الدرقية
أعراض الغدة الدرقية

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

بعد نشر صدى البلد.. سقوط متحرش الميكروباص بسوهاج في قبضة الأمن بسوهاج| نهاية فضيحة الطريق

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد