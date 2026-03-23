إيقاف الحرب على البنية التحتية لمدة 5 أيام.. مباحثات مثمرة بين ترامب و إيران
بعد وداع إفريقيا والكاس.. هل يواجه الأهلي شبح موسم صفري؟
الرئيس السيسي يعرض جهود مصر لوقف التصعيد بالمنطقة على رئيس اندونيسيا
انخفاض أسعار النفط 6% عقب إعلان ترامب تعليق استهداف منشآت الطاقة بإيران
المالية: تسهيلات جمركية استثنائية لتيسير عودة الشحنات المرتجعة للمصدرين
بعد زلزال الترجي.. توروب يستفز الأهلي بـ 5 إجراءات صادمة
توروب وتمرد النجوم.. كواليس خروج الأهلي المهين من دوري أبطال إفريقيا
أبواب الرزق.. 2289 فرصة عمل للشباب.. اعرف الأماكن والشروط
"مش رسمية".. التعليم تنفي صحة بطاقة تحديد مسار البكالوريا المتداولة بفيس بوك
ترامب يعلن وقف الحرب على إيران لمدة 5 أيام
الزراعة: نستهدف تعظيم القيمة المضافة لـ الذهب الأبيض
منتخب فرنسا يعلن عن قمصانه الجديدة استعدادا لكأس العالم 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

زار علي جمعة ليستمع إليه.. الحبيب علي الجفري يكشف سر الحديث المسلسل يوم العيد

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
عبد الرحمن محمد

كشف الداعية الإسلامي الشيخ الحبيب علي الجفري عن زيارته لمنزل فضيلة الإمام العلامة الشيخ علي جمعة، حفظه الله، لتهنئته بمناسبة عيد الفطر، والاستماع إلى الحديث المسلسل بيوم العيد الذي رواه فضيلته.

وأكد الشيخ الجفري أن الحديث المسلسل بيوم العيد يحمل أهمية فقهية وروحية، ويُسمّى بهذا الاسم لأن كل راوٍ له قد سمعه من شيخه في يوم العيد، مستمرًا على هذا النمط منذ أجيال العلماء إلى التابع الجليل عطاء بن أبي رباح، الذي نقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد الفطر أو الأضحى، فلما فرغ من الصلاة أقبل علينا بوجهه، وقال: «أيها الناس قد أصبتم خيرًا، فمن أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يقيم حتى يسمع الخطبة فليقم».

وأشار الشيخ الجفري إلى أن سريان هذا الحديث عبر السلسلة المتصلة من المشايخ إلى التابعين يعكس اهتمام العلماء بحفظ السنة النبوية ونقلها بدقة، وقد سمع الحديث من كبار الرواة مثل محمد زكي الدين إبراهيم، والسيد عبد الله بن الصدّيق الغماري، والمسند الشيخ ياسين الفاداني، رحمهم الله جميعًا.

واختتم الشيخ الجفري حديثه بالتأكيد على قيمة متابعة السنن النبوية في المناسبات الدينية، والحرص على الاستفادة من تلك النصوص في تعليم الأمة وحفظ تراثها الديني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النوم بعد صلاة الفجر

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

الذهب

الجرام أقل من 6000… سعر الذهب اليوم الإثنين بعد التراجع

الاهلي

مدرب مفاجأة يقترب من قيادة الأهلي خلفاً لتوروب

البنزين

بعد العيد..أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 مارس 2026

الفتاة الضحية بالغربية

تشكيل لجنة عاجلة لانقاذ حياة "طفلة البالونة"

حالة الطقس

أمطار ورياح مثيرة للرمال تضرب عدة مناطق.. تنبيهات عاجلة من الأرصاد حول طقس الأيام المقبلة

الخطيب

لاعب الزمالك السابق يسخر من بيان إدارة الأهلي بعد الخسارة من الترجي

أربيل

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

سيف الجزيري

الجزيري ليس الأول في الزمالك.. نجوم عالميون لعبوا كحراس مرمى في اللحظات الحاسمة

منتخب السعودية

غيابات في قائمة منتخب السعودية قبل مواجهة مصر وديا

محمد صلاح

المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر يكشف سر احترافية محمد صلاح في أوروبا

بالصور

مصطفى حجاج يشعل إحتفالية عيد الفطر على مسرح البالون.. صور

مصطفى حجاج
مصطفى حجاج
مصطفى حجاج

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون على الريق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون على الريق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟

ملابس كاجوال.. ريم سامي تحتفل بالعيد مع زوجها | صور

بملابس كاجوال.. ريم سامى تحتفل بالعيد رفقة زوجها
بملابس كاجوال.. ريم سامى تحتفل بالعيد رفقة زوجها
بملابس كاجوال.. ريم سامى تحتفل بالعيد رفقة زوجها

بعد نشر صدى البلد.. سقوط متحرش الميكروباص بسوهاج في قبضة الأمن بسوهاج| نهاية فضيحة الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد