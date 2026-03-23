زار علي جمعة ليستمع إليه.. الحبيب علي الجفري يكشف سر الحديث المسلسل يوم العيد

كشف الداعية الإسلامي الشيخ الحبيب علي الجفري عن زيارته لمنزل فضيلة الإمام العلامة الشيخ علي جمعة، حفظه الله، لتهنئته بمناسبة عيد الفطر، والاستماع إلى الحديث المسلسل بيوم العيد الذي رواه فضيلته.

وأكد الشيخ الجفري أن الحديث المسلسل بيوم العيد يحمل أهمية فقهية وروحية، ويُسمّى بهذا الاسم لأن كل راوٍ له قد سمعه من شيخه في يوم العيد، مستمرًا على هذا النمط منذ أجيال العلماء إلى التابع الجليل عطاء بن أبي رباح، الذي نقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد الفطر أو الأضحى، فلما فرغ من الصلاة أقبل علينا بوجهه، وقال: «أيها الناس قد أصبتم خيرًا، فمن أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يقيم حتى يسمع الخطبة فليقم».

وأشار الشيخ الجفري إلى أن سريان هذا الحديث عبر السلسلة المتصلة من المشايخ إلى التابعين يعكس اهتمام العلماء بحفظ السنة النبوية ونقلها بدقة، وقد سمع الحديث من كبار الرواة مثل محمد زكي الدين إبراهيم، والسيد عبد الله بن الصدّيق الغماري، والمسند الشيخ ياسين الفاداني، رحمهم الله جميعًا.

واختتم الشيخ الجفري حديثه بالتأكيد على قيمة متابعة السنن النبوية في المناسبات الدينية، والحرص على الاستفادة من تلك النصوص في تعليم الأمة وحفظ تراثها الديني.