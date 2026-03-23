الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
على جمعة: العصبية في الحرم تفقد الحاج والمعتمر ثواب المناسك

منار عبد العظيم

حذر علي جمعة من خطورة العصبية والانفعال أثناء أداء مناسك الحج والعمرة، مؤكدًا أن السلوكيات السلبية داخل الحرم قد تؤثر بشكل مباشر على ثواب العبادات.

تأثير العصبية على الثواب

أوضح جمعة أن المشاجرات أو الجدال والانفعال خلال الطواف والسعي تدخل ضمن ما يُعرف بـ"الرفث"، وهو ما يؤدي إلى نقصان الأجر، مشددًا على ضرورة التحلي بالصبر والهدوء في هذه الأماكن المقدسة.

الدعوة إلى فقه القلوب

وأشار إلى أهمية التعامل بفقه القلوب أثناء أداء المناسك، من خلال الالتزام بالأدب والتواضع، والتركيز على العبادة والتقرب إلى الله، بدل الانشغال بالخلافات أو التوتر الناتج عن الزحام.
وأضاف أن لمكة المكرمة مكانة خاصة تتطلب مزيدًا من الالتزام والسكينة، لافتًا إلى أن المجاورة فيها تحمل طابعًا روحانيًا مميزًا، بينما تختلف خصوصية المدينة المنورة، التي وصفها بأنها خيرٌ لمن يقيم فيها.

ودعا الحجاج والمعتمرين إلى الالتزام بالسلوك القويم، واحترام قدسية المكان، بما يضمن تحقيق الغاية من أداء المناسك ونيل الأجر كاملًا دون انتقاص.

