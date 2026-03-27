خبير اجتماعي : الحفاظ على الأسرة يبدأ بالوضوح والوعي بمسؤوليات الزواج

أكد المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والخبير الاجتماعي، أن استقرار الأسرة يعتمد بشكل أساسي على الصراحة والوضوح بين الزوجين منذ البداية، مشيرًا إلى أن إخفاء المشاعر أو الحب تجاه شخص آخر قد يؤدي إلى هدم الأسرة وتفاقم المشاكل الزوجية.

وأوضح محفوظ خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الحب والمشاعر الإنسانية ليست ملكًا للرجل أو للمرأة، بل هي جزء من الطبيعة البشرية، وأن الرجل قد يختبر مشاعر تجاه شخص آخر نتيجة ذكريات قديمة أو لقاءات جديدة، لكن ذلك لا يعطيه الحق في تجاهل مشاعر زوجته أو تخطي حدود العلاقة الشرعية.

وأشار الخبير الأسري إلى أن الشجاعة الحقيقية في التعامل مع هذه المواقف تكمن في التواصل الصريح والاعتراف بالمشاعر بطريقة تحفظ كرامة واستقرار الأسرة، مؤكّدًا أن القرار النهائي والتوازن في العلاقة الزوجية مسؤولية مشتركة بين الزوجين.

وختم أيمن محفوظ تحليله بالتأكيد على أن الزواج الناجح يقوم على الوعي بالمسؤوليات والالتزامات، والقدرة على مواجهة التحديات بحكمة وحب متبادل، معتبرًا أن هذه المبادئ هي أساس الحفاظ على الأسرة من التفكك والخلافات.