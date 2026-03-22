الشيتاني: فحص المقبلين على الزواج تحمي الأطفال في المستقبل

كشف الدكتور عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، أن مبادرة المقبلين على الزواج تمكنت في 3 سنوات من فحص أكثر من 4.7 مليون شاب وفتاة.

وأضاف عاطف الشيتاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هذه الأرقام مشجعة ويجب تقديم الشكر لـ وزارة الصحة ولكل المسؤولين عن هذه المبادرة.

الأمراض الوراثية

ولفت إلى أن هذه الأرقام، كلما ارتفعت، كان لها دور في تكوين أسر بشكل جيد، وأن هذه الفحوصات تكتشف الأمراض الوراثية، وما يتم يهدف إلى حماية الأطفال في المستقبل.

وأشار إلى أن لدينا 10 ملايين حالة إعاقة بكل أشكالها، فهذه الفحوصات قد تقلل من هذه الأرقام، وأن الدولة تضع الإجراءات اللازمة لعمل هذه الفحوصات، والسبب في ذلك هو تقليل المشكلات التي تظهر بين الأطفال بعد الإنجاب.

وتابع: ثلث الزيجات تكون من الأقارب، وهذا الأمر قد يتسبب في إنجاب أطفال يعانون من مشكلات صحية.