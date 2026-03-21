يسرا اللوزي: سعيدة بلقب أم البنات وزواجي في سن صغيرة أفادني

في حلقة فنية وسهرة خاصة من برنامج واحد من الناس علي شاشة قناة الحياة ، استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي في سهرة تاني أيام العيد، النجم ماجد الكدواني والنجمة يسرا اللوزي، وتم الكشف عن أسرار وكواليس مسلسل "كان يا ما كان" الذي أثار ضجة كبيرة طوال أيام عرضه في رمضان.

قالت الفنان يسرا اللوزي انها سعيدة بلقب ام البنات وادي لنفسي ٧من ١٠ علي تربيتهم وانا ام قوية البنت حبيبة ابوها واخاف علي بناتي من المرض وان تكون بينهم خلافات ، وزواجي في سن صغيرة أفادني ، والاحترام المتبادل بين الزوج والزوجة ونصائح لاستمرار الزواج .. ان نراعي بعضنا البعض وان نحس ببعض ونقدر بعض.

وتابعا أن لو زوجك في الحقيقة قال لك اني فاقد الشغف اجابت هزعل جدا واحاول ان نستمر في العلاقة واحترم قراره.

وأكملت أن عن الفترة المقبلة اشارك بفيلم صقر وكناريا وتم تصويره وهو مع شيكو ومحمد امام ولا اعرف متي سيخرج الي النور ويتم عرضه، وايضا الملابس والميكاب بالمسلسل اجابت كان رائع حتي خرجت الصورة بالمسلسل بهذا الشكل.

وعلي جانب آخر اشارت الي انها علي قدر امنيتها بالعمل مع الفنان ماجد الكدواني ولكني كنت خائفة ولكن بعد التعاون معه كنت في حالة من السعادة وكانت هناك صدق وروح رائعة وهو فنان ملتزم وبسيط ووجهت الشكر له وانها سعيدة بالتعاون مع النجم الكبير.