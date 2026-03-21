فن وثقافة

أحمد أمين: مصر الفرعونية وعصر الدولة الفاطمية كلاهما لم يقدما للدراما.. خاص

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد إبراهيم

كشف الفنان أحمد أمين عن ان الدراما العابرة للزمن تستهويني كثيرا وخاصة ما يشبه الاعمال التى قدمتها منها مسلسل النص الذى تدور احداثه فى فترة الثمانينيات. 

وقال أحمد أمين فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”: إذا كنا نتحدث عن تاريخ مصر فهو غني جدا ولكل حقبة ملامحها، ولكن مصر الفرعونية، وعصر الدولة الفاطمية كلاهما لم يقدما للدراما من فترة وأحب صورتهما جدا ويمتلآن بالقصص والأحداث.

أحداث النص الثاني: 

تبدأ الاحداث بعد مرور 10 سنوات من انتهاء الجزء الاول، حيت تقوم بسمة باستدعاء المجموعة كاملة من أجل تنفيذ عملية جديدة. 

مسلسل النص بدأت احداثه حين يتغير كل شيء في حياة (عبدالعزيز النُص) ويتحول من مجرد نشال سيئ السمعة إلى بطل شعبي، وذلك بعد تأسيسه حركة مقاومة وطنية ضد الاحتلال الإنجليزي، وينضم لها العديد من الأشخاص من مختلف أطياف المجتمع.

أبطال الجزء الثاني: 

يشارك في بطولة الجزء الثاني عدد من النجوم، منهم: أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، سامية الطرابلسي، دنيا سامي، مراد مكرم، ياسر الطوبجي، سمر علام، دعاء حكم، رضوى جودة، بالإضافة الي بسمة التي إنضمت الي احداث الجزء الثاني.

المسلسل من تأليف شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش ووجيه صبري، وإخراج حسام علي، ومن المنتظر أن يقدم العمل توليفة جديدة من الدراما المشوّقة التي تمزج بين التاريخ والغموض.

