حكم الاحتفال بعيد الأم في الإسلام .. دار الإفتاء تحسم الجدل
فن وثقافة

إلهام شاهين تشيد بريهام عبد الغفور في مسلسل حكاية نرجس

باسنتي ناجي

أشادت الفنانة إلهام شاهين بـ مسلسل حكاية نرجس الذي كان يعرض خلال هذا الموسم الرمضاني، وأداء الفنانة ريهام عبد الغفور. 

وكتبت إلهام شاهين عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"إستمتعت جدا جدا بمسلسل حكاية نرجس .. ريهام عبد الغفور  فنانه من طراز خاص .. لا تعتمد إلا على موهبتها و إختياراتها الرائعه  .. جبارة فى شخصية نرجس .. و الحقيقه إن مستوى التمثيل عموما فى هذا المسلسل عالى جدا .. سماح أنور مبدعه و متألقه جدا أيضا فى مسلسل عرض و طلب .. حمزه العيلى هايل .. دنيا ماهر و بسنت أبو باشا برافو .. يوسف رأفت رائع  .. كل العاملين فى هذا العمل أمام و وراء الكاميرا رائعين  .. بقيادة مخرج متمكن من أدواته سامح علاء .. و التأليف متميز جدا جدا كفكرة و كسيناريو. . أحييكم جميعا و أحيى المنتج الواعى الذى يختار كل عناصر العمل الفنى على أحسن مستوى .. المنتج محمد مشيش قدمت لنا فى رمضان أجمل الأعمال .. فى النصف الأول عين سحريه و فى النصف الثانى حكاية نرجس .. شكرا للفن الجميل .. و عيد سعيد عليكم ". 

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور، كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، أحمد عزمي، وهو من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الإنجاب، حيث يلقي العمل الضوء على تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

مسلسل “حكاية نرجس” يطرح عبر  منصتي شاهد وwatch it وقناة dmc دراما، وقناة dmc العامة و45 دقيقة على قناة الحياة بالإضافة إلى القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art.

خلال ثاني أيام العيد..إزالة 39 حالة تعدي بالبناء المخالف بالشرقية

