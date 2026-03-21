إيناس عز الدين تهنئ والدتها في عيد الأم: «ربنا يحفظك ويسعدك ويخليكي لينا»

حرصت الفنانة ايناس عز الدين على تهنئة والدتها بمناسبة عيد الأم، حيث شاركت جمهورها بصورة تجمعها بوالدتها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقامت الفنانة ايناس بنشر مجموعة من الصور لهما وعلقت عليها بكلمات مؤثرة عبرت خلالها عن حبها الكبير وامتنانها لوالدتها، كما وجهت لها رسالة مليئة بالمشاعر الصادقة، حيث كتبت قائلة: «امي. كل عام وانتي الأقرب إلى قلبي. انتي الأمان والحب والسعادة والعطاء الدائم ربنا يحفظك ويسعدك ويخليكي لينا».

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة إيناس عز الدين هو مسلسل «أفراح إبليس 3» من بطولة جمال سليمان، إيناس عزالدين، صابرين، هنادي مهنا، ياسر فرج، كمال أبورية، محمد عادل، أحمد صفوت، مني عبدالغني، ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد خالد أمين.