موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2026.. رابط مباشر للاستعلام

يبحث الكثير من المواطنين المستحقين لمعاش تكافل وكرامة عن طرق الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، وذلك بعدما أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي فرصة الاستعلام عن قيمة تكافل وكرامة إلكترونيا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي بصرف قيمة الدعم يوم 15 من شهر مايو المقبل، وهو الموعد المحدد من كل شهر لصرف قيمة المعاش، وذلك بحسب ما أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج تكافل وكرامة من خلال الضغط هنـــــا.



- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على أيقونة «استعلام».

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

«المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها، الرقم القومي واسم المواطن، ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام».

- نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة «ساري / تجميد / إيقاف».

- في حالة التجميد أو الإيقاف، يذكر السبب.

- في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

1) ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة عن 65 عاما.

2) ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.

3) يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

4) يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

5) أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

6) أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة لا يمتلك أرض زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.

7) ألا يكون المتقدم يعمل بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يمكن للمستفيدين صرف معاشهم من عدة جهات معتمدة حددتها وزارة التضامن، وتشمل:

- فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع المحافظات.

- مكاتب البريد المصري التي تقدم خدمات الصرف النقدي عبر البطاقة المخصصة للمستفيدين.

- الماكينات الآلية (ATM) الخاصة بالبريد أو بنك ناصر، لتسهيل السحب في أي وقت.