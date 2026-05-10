الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالبطاقة الشخصية

صورة ارشيفية

يبحث المستفيدون من برنامج تكافل وكرامه، عن طريقة الاستعلام عن حالة بطاقاتهم للتأكد من استمرار صرف الدعم، ويعد البرنامج من أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتها.

خطوات الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية سهلة عبر موقعها الرسمي، تمكن المستفيدين من معرفة حالة البطاقة باستخدام الرقم القومي فقط، وذلك من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

2. اختيار خدمة "الاستعلام عن نتيجتك"من القائمة الجانبية.

3. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة.

4. الضغط على زر "استعلام".

وبعد إتمام الخطوات، تظهر حالة البطاقة للمواطن سواء كانت سارية أو مجمدة أو موقوفة، إلى جانب البيانات الخاصة بالمستفيد.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الخدمة الرقمية إلى تقليل التكدس داخل مكاتبها المختلفة، وتوفير وسيلة سريعة وآمنة تمكن المواطنين من الحصول على المعلومات الخاصة بالمعاش خلال ثوان.

ويستفيد من البرنامج نحو 4.7 مليون أسرة بإجمالي يقارب 18 مليون مواطن من الفئات الأكثر احتياجا، وذلك بميزانية سنوية تصل إلى نحو 54 مليار جنيه، بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة 

