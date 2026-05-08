قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العيد يوم 27 مايو.. هل يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026؟
ترامب: السفن تتجه من مضيق هرمز إلى الموانئ الأمريكية لشراء النفط
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-5-2026 في ملاعب العالم
حبس 33 شخصًا في واقعة نصب كبرى عبر بيع أوهام “الآثار” بأكتوبر
ثابت عند6040 جنيها.. تفاصيل سعر الذهب اليوم
كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالبطاقة الشخصية
دعاء بعد قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. يسقط ذنوبك في دقيقة
عودة العزل لـ12 جنسية بعد انتشار فيروس هانتا.. كيف تحمي مصر اقتصادها؟
سفير عمان بالقاهرة: زيارة الرئيس السيسي لسلطنة عمان تعكس روح الأخوة بين قيادتي البلدين
محلل عسكري سعودي: الحرب الأمريكية الإيرانية عبثية.. وفتح مضيق هرمز ضرورة عاجلة
4 سنن تسقط ذنوبك في ثالث جمعة من ذي القعدة.. اغتنمها الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالبطاقة الشخصية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

يبحث المستفيدون من برنامج تكافل وكرامه، عن طريقة الاستعلام عن حالة بطاقاتهم للتأكد من استمرار صرف الدعم، ويعد البرنامج من أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتها.

خطوات الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية سهلة عبر موقعها الرسمي، تمكن المستفيدين من معرفة حالة البطاقة باستخدام الرقم القومي فقط، وذلك من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

2. اختيار خدمة "الاستعلام عن نتيجتك"من القائمة الجانبية.

3. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة.

4. الضغط على زر "استعلام".

وبعد إتمام الخطوات، تظهر حالة البطاقة للمواطن سواء كانت سارية أو مجمدة أو موقوفة، إلى جانب البيانات الخاصة بالمستفيد.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الخدمة الرقمية إلى تقليل التكدس داخل مكاتبها المختلفة، وتوفير وسيلة سريعة وآمنة تمكن المواطنين من الحصول على المعلومات الخاصة بالمعاش خلال ثوان.

ويستفيد من البرنامج نحو 4.7 مليون أسرة بإجمالي يقارب 18 مليون مواطن من الفئات الأكثر احتياجا، وذلك بميزانية سنوية تصل إلى نحو 54 مليار جنيه، بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة 

تكافل وكرامه برنامج تكافل وكرامه الحماية الاجتماعية طريقة الاستعلام الأسر الأولى بالرعاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا ويكشف الشروط

شقق الإيجار التمليكي 2026 بدون مقدم.. رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا والشروط

رعب عالمي من فيروس هانتا

رعب عالمي من هانتا.. 12 دولة تحت التهديد بعد وصول 29 شخصا خالطوا ضحايا سفينة الرعب

الأرصاد الجوية

بعد التحذيرات الأخيرة.. حقيقة وصول حرارة القاهرة إلى 50 درجة مئوية

أرشيفية

فيروس هانتا يضرب إسرائيل.. أول حالة إصابة تضع الاحتلال تحت الحجر الصحي

انفجار في إيران

لا عودة للحرب.. الجيش الأمريكي يشن هجوما على قشم وبندر عباس جنوب إيران

تطبيق إنستاباي

رسوم جديدة على إنستاباي؟.. اعرف حقيقة خصم الأموال من التحويلات

الواقعة

سقوط 33 متهمًا في قضية نصب كبرى عبر بيع أوهام “الآثار”

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

ترشيحاتنا

رئيس البرازيل

الرئيس البرازيلي: ترامب لا يفكر في غزو كوبا.. ومؤشرات إيجابية لإنهاء التوتر

دميتري مدفيديف

مدفيديف: اقتراب ألمانيا من امتلاك سلاح نووي ذريعة حرب ويهدد بتصعيد خطير

ترامب

ترامب: نجري مفاوضات مع إيران.. ولا يزال وقف إطلاق النار ساريا

بالصور

منهم حسين فهمي ولوسي.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى هاني شاكر

شريف منير ولوسي وحسين فهمي
شريف منير ولوسي وحسين فهمي
شريف منير ولوسي وحسين فهمي

مرتضى منصور وحازم إمام أبرز الحضور .. رموز نادى الزمالك في عزاء هاني شاكر

حازم امام و مرتضي منصور
حازم امام و مرتضي منصور
حازم امام و مرتضي منصور

ماذا يحدث عند تناول البيض ضمن النظام الغذائى؟

فوائد البيض والدواجن للجسم
فوائد البيض والدواجن للجسم
فوائد البيض والدواجن للجسم

سميرة سعيد وتامر حسني .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى هانى شاكر | شاهد

تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة
تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة
تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد