وكيل الشيوخ يشدد على ضرورة وضع حد أدنى لأصحاب المعاشات أسوة بالأجور

شدد اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة وضع حد أدنى لأصحاب المعاشات ، أسوة بما يتم من وضع حد أدنى للأجور.

وأكد خلال الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ، أن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية يرضي كل أصحاب المعاشات، لأنه يحقق العدالة الاجتماعية من خلال ربط الزيادة السنوية بمعدل التضخم، بما يؤدي إلى زيادة تحقق حياة كريمة لصاحب المعاش.

وأشار إلى أن سداد المديونية على أقساط سنوية لصالح وزارة المالية، يضمن وصول هذه المستحقات لصندوق التأمين الاجتماعي، بما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات.