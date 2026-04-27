جورج وسوف يدعم هاني شاكر بعد أزمته الصحية
سلطات الاحتلال تعلق الدراسة بالمواقع القريبة من لبنان.. ونتنياهو يلغي حفلًا جماعيًا
العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 3 دولارات إلى 108.34 دولار للبرميل مع تعثر محادثات إيران
تصل للقاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على تلك المناطق
الداخلية تكشف حقيقة واقعة فرد شرطة وأسرته بالمنوفية.. خلافات جيرة
مفاجأة كبيرة.. شوبير: توروب قد يستمر في تدريب الأهلي بهذه الحالة.. وهذا موقف جوميز
رئيس البرلمان الإيراني: واشنطن لا تملك أي أدوات ضغط في المواجهة الاقتصادية مع طهران
بين التتويج والتاريخ.. هل يتمكن برشلونة من كسر عقدة الـ 100 نقطة .. وما المطلوب للوصول اليها ؟
شوبير يكشف تشكيل الأهلي أمام بيراميدز.. 3 مفاجآت مدوية وظهور لاعب أساسي غير متوقع
أحمد موسى ينعى اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء: أحد أبطال القوات المسلحة
رئيس الشيوخ: العامل المصري هو المحور الحقيقي للتنمية والقلب النابض لعجلة الإنتاج
جيش الاحتلال يعلن تدمير عشرات المواقع التابعة لحزب الله بجنوب لبنان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

فريدة محمد - ماجدة بدوى

انطلقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، حيث تناقش الجلسة – وفقًا لجدول الأعمال – مشروع قانون مقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

ويستند مشروع القانون إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، لاسيما المادة (17) التي تلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي، وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يؤكد الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية، ويعكس خصوصية نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات باعتباره نظامًا يجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.

كما يأتي مشروع القانون في إطار الحفاظ على التوازن الدقيق الذي يقوم عليه هذا النظام التأميني التضامني، القائم على أسس أكتوارية، بما يضمن استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، مع الحفاظ على مبادئ العدالة التأمينية وتكافؤ المراكز القانونية.

وتقوم فلسفة التعديل على تطوير بعض أحكام الإطار التشريعي القائم في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من تحديات، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية للنظام، ومعالجة التشابكات القائمة بين الخزانة العامة للدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية واستقرار التدفقات النقدية.

ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم بعض الآليات المرتبطة بتمويل نظام التأمينات الاجتماعية، وتدعيم أسس استدامته المالية، بما يمكنه من مواجهة الالتزامات المستقبلية في ظل المتغيرات الاقتصادية، فضلًا عن تنظيم بعض القواعد الخاصة بتسوية الحقوق التأمينية وفق معالجات تشريعية تحقق الاستقرار والعدالة.

وبذلك يهدف مشروع القانون إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ودعم استدامته المالية، وضمان استمرارية تدفقاته بما يحقق الحماية الاجتماعية للمواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

حالة الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية تبدأ فجرا وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

النظر إلى المرآة

لماذا حذر رسول الله من النظر إلى المرآة خاصة في الليل؟.. انتبه

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

المتهمة

رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى جديدة بالقاهرة

إمام عاشور

مفاجآت الأهلي وبيراميدز قبل مواجهة تحديد المصير بالدوري

سعر الذهب في الإمارات

سعر الذهب في الإمارات.. عيار 21 بـ504 دراهم

الكاف

ابو الدهب: الكاف سيغير لوائحه إذا احتل الأهلي المركز التالت في الدوري

ترشيحاتنا

مايان السيد

بإطلالة فورمال.. مايان السيد تلفت الأنظار بأحدث ظهور

سوزان نجم الدين

سوزان نجم الدين تخوض تجربة "السوبر مايكرودراما” لأول مرة في مصر

ميرنا جميل

ميرنا جميل تلفت الأنظار بإطلالتها في مونت كارلو..شاهد

بالصور

كاجوال وكلاسيك.. بسمة بوسيل تتألق في إيطاليا

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

شيخ مدرجات الزمالك

شيخ في مدرجات الزمالك… مشهد يشعل الجدل والازهري يظهر ليرد

زيزو

أزمة زيزو تصل لـ 82 مليون.. عبدالواحد السيد: ملهوش جنيه

جندي أمريكي

جندي أمريكي يربح 400 ألف دولار من المراهنة على اعتقال مادورو.. فضيحة تهز الجيش الأمريكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد