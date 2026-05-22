طريقة عمل اللسان في العيد.. طري وطعمه زي المحلات

يعتبر اللسان من الأكلات المميزة على سفرة العيد، وطعمه بيكون غني ولذيذ لو اتعمل بالطريقة الصح، خصوصًا مع التتبيلة والصلصة.

المكونات

لسان بقري كامل

بصلة كبيرة

ورق لورا وحبهان ومستكة

ملح وفلفل

عصير ليمون وخل للتنظيف

زبدة أو سمن

ثوم مفروم

مستردة أو صلصة حسب الرغبة

طريقة التحضير

يغسل اللسان جيدًا بالخل والليمون ثم يشطف بالماء.

يوضع في ماء مغلي لمدة 10 دقائق للتخلص من الزفارة، ثم يُرفع ويُغسل مرة أخرى.

في حلة جديدة يُسلق مع البصل وورق اللورا والحبهان حتى يصبح طريًا، وقد يستغرق من ساعتين إلى 3 ساعات حسب الحجم.

بعد السلق يُرفع الجلد الخارجي بسهولة وهو ساخن.

يُقطع شرائح.

للتشويح والطعم المميز

في طاسة بها زبدة أو سمن، يُضاف الثوم ثم شرائح اللسان.

يمكن إضافة:

مستردة وعسل لطعم غني،

أو صلصة وطماطم وفلفل ألوان،

أو فلفل أسود وكمون فقط لمحبي الطعم البلدي.

سر الطراوة

عدم إضافة الملح بكثرة أثناء السلق.

تقشير اللسان وهو ساخن.

تركه يهدأ قليلًا داخل الشوربة بعد السلق يحافظ على طراوته.

للتقديم

يُقدم مع أرز أبيض أو عيش بلدي وسلطة خضراء، ويمكن استخدامه في السندوتشات أيضًا.