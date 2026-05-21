أقل سعر للدولار عند 53.27 جنيه بالبنوك.. تعرف عليها

سجل أقل سعر للدولار في البنوك المصرية استقرارًا خلال تعاملات اليوم الخميس 21 مايو 2026، وسط هدوء نسبي في سوق الصرف وترقب قرارات السياسة النقدية، وفق ما رصده موقع صدى البلد.



أقل سعر



بلغ أقل سعر للدولار نحو 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني وSAIB، مع استمرار نفس مستويات التداول دون تغيير يُذكر.



استقرار السوق



شهدت سوق الصرف حالة من الثبات في بداية التعاملات، مع تحرك محدود في أسعار العملات الأجنبية داخل البنوك العاملة في مصر.



سعر البنك المركزي



سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.37 جنيه للشراء و53.47 جنيه للبيع، ليستقر عند مستوياته الأخيرة.



سعر متقارب



جاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك عند 53.35 جنيه للشراء و53.45 جنيه للبيع، داخل بنوك مثل بيت التمويل الكويتي والعقاري المصري العربي والكويت الوطني وأبوظبي التجاري.



سعر موحد



استقر الدولار عند 53.37 جنيه للشراء و53.47 جنيه للبيع في أغلب البنوك الكبرى، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والمصرف المتحد والإسكندرية.



أعلى سعر



سجل أعلى سعر للدولار 53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع في بنكي قناة السويس ومصرف أبوظبي الإسلامي، مع استمرار الفجوة السعرية بين البنوك.



قرارات مرتقبة



يأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية للبنك المركزي خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بتأثيرها على حركة الصرف.