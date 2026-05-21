دونجا: الدوري عوض جماهير الزمالك عن خسارة الكونفدرالية.. ومعتمد جمال بطل

أكد تامر عبد الحميد ”دونجا”، أن تتويج الزمالك بلقب الدوري الممتاز جاء ليعوض الجماهير عن خسارة بطولة الكونفدرالية، مشيدًا بما حققه الفريق رغم الأزمات والمشاكل التي واجهت النادي طوال الموسم.

وقال دونجا خلال ظهوره ضيفًا على برنامج “ستاد المحور” الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: “حزين جدًا لخسارة الكونفدرالية، لكن التتويج بالدوري عوضنا”.

وأضاف: “الزمالك نجح في حصد الدوري رغم كل الأزمات والمشاكل التي مر بها النادي”.

ووجه نجم الزمالك السابق الشكر إلى المدير الفني معتمد جمال، مؤكدًا: “شكرًا معتمد جمال على التتويج بالدوري، فهو البطل بعد جماهير الزمالك العظيمة.