لأول مرة منذ 1964.. عمدة نيويورك يقاطع مسيرة إسرائيل ويشعل غضب المنظمات اليهودية

أثار عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني موجة واسعة من الجدل بعد تأكيده عدم المشاركة في “مسيرة إسرائيل” السنوية المقررة يوم الأحد المقبل، في خطوة اعتبرت سابقة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق الفعالية عام 1964.

ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن قرار ممداني أثار انتقادات حادة من منظمات يهودية بارزة رأت في المقاطعة “رسالة سياسية مقلقة”.

وأكدت تقارير أن منظمات يهودية، من بينها اتحاد الجاليات اليهودية ومجلس العلاقات المجتمعية اليهودية، رفضت حضور فعالية رسمية أقيمت داخل مقر البلدية احتجاجاً على مواقف العمدة المتعلقة بإسرائيل.

وكان ممداني قد أثار الجدل في مناسبات سابقة بسبب تصريحات اعتبرها معارضوه “معادية لإسرائيل”، بينما يؤكد هو أن مواقفه تأتي ضمن إطار سياسي وحقوقي يتعلق بحقوق الإنسان والسياسات الدولية.

وفي المقابل، أعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوتشل التزامها بالمشاركة في المسيرة كما هو مخطط.