شريف مدكور يثير الجدل بشأن الزواج من أجانب.. ماذا قال؟

طرح الإعلامي شريف مدكور، تساؤلا أثار الجدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شريف مدكور خلال منشور: “أغلب السيدات المصريات اللى متجوزين من رجال أجانب أكثر سعادة واستقرار يا ترى ايه السبب والعكس كمان”.

وكان قد قال الإعلامي شريف مدكور إن ٩٠٪ من الناس مش مناسبين للزواج، مضيفاً: اللي المفروض يتجوزوا هم الأشخاص الكلاسيكيين الروتينيين، ونص اللي بيتجوزوا في الحقيقة مش مؤهلين للإنجاب".

وأضاف شريف مدكور خلال ظهوره في برنامج ست ستات:"نزلت 8 ديت غصب عني بسبب أنني أحرجت منهم، ودخلت علاقات كتير وكنت مش جاهز".

موقفه من الزواج من أجنبيات

وأكد شريف مدكور:"مستحيل أتزوج واحدة مش مصرية لأن هبقى حاسس بالغربة، وعمري ما دورت على عروسة".