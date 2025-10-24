شريف مدكور: كنت خاطب واحدة كانت بتغير عليا بسبب عضلاتي

كشف الإعلامي شريف مدكور عن طبيعة علاقاته السابقة، موضحًا أن إحدى خطيباته كانت تغير عليه بسبب عضلاته، وقال مدكور:"ولما كنت بقعد على البحر كنت بلبس التيشيرت عشان هي عايزة كدة".

3 خطوبات وانفصالات

وأوضح مدكور خلال ظهوره في برنامج “ست ستات”: النساء دخلت حياتي كانوا بيغادروا العلاقة في النهاية، وخطبت 3 مرات وانفصلت 3 مرات، مشيرًا إلى أن التجارب السابقة علمته الكثير عن نفسه وعن التعامل مع العلاقات.

وأكد مدكور أنه حاليًا لا يسعى للزواج، وأنه أصبح معقدًا من بعض الأمور العاطفية، وقال:"أنا شخص عشيرتي مش سهلة، وباعترف أحيانًا بروح لطبيب نفسي، مؤكداً أن الوعي النفسي ساعده على فهم نفسه أكثر والتعامل مع الضغوط العاطفية.