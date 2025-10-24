أنا لابس دِبلة مع نفسي.. شريف مدكور: السنجلة دي أحلى حاجة في الدنيا

كشف الإعلامي شريف مدكور عن وجهة نظره تجاه حياة العزوبية، مؤكداً أنه يستمتع بكونه "سنجل" ولم يشعر بالوحدة يومًا.

وقال مدكور خلال برنامج "ست ستات" المذاع عبر قناة dmc "السنجلة دي أحلى حاجة في الدنيا، دي الطراوة كلها"، مشيرًا إلى أنه لا يعتبر العزوبية مصدرًا للشعور بالوحدة.

أسباب عدم شعور شريف مدكور بالوحدة

أوضح شريف مدكور أسباب عدم شعوره بالوحدة، قائلًا: "أنا عمري ما حسيت في حياتي بوحدة؛ لأسباب كتيرة، أنا شخص بيشتغل كتير، وعايش مع عيلتي ووسط أصحابي، فمحستش إني وحيد".

كما ربط طبيعة شخصيته ببرجه الفلكي، موضحًا أنه من مواليد برج العذراء، ووصف رجال هذا البرج بأنهم "ناشفين شوية" من الناحية العاطفية، مضيفًا: "رجال العذراء بيفكروا بعقلهم أكتر ما بيستخدموا قلبهم".

وأشار مدكور إلى نظارته التي تحمل رسم "دبلة"، قائلا: "أنا حتى لابس دِبلة.. مع نفسي".