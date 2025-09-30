مدكور: الرقص يخرج طاقات الجسم ويدعم الصحة النفسية

أبدى الإعلامي شريف مدكور رأيه في الجدل المثار منذ سنوات حول الانتقادات التي طالت الفنانة دينا عقب افتتاحها أكاديمية للرقص.

وقال مدكور في منشور عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»:

"الرقص يعتبر وسيلة علاجية للبعض، فهو يساعد على إخراج طاقات الدفاع الكامنة في الجسم ويُحسّن من الحالة النفسية."



افتتحت الراقصة دينا مدرسة رقص جديدة لتعليم فنون الرقص الشرقي واللاتيني، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على هذا الفن وتقديمه بشكل أكاديمي واحترافي للأجيال الجديدة.

دينا تفتتح مدرسة رقص جديدة

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من النجوم ومحبي الفنانة دينا، الذين حرصوا على تهنئتها ومشاركتها اللحظة.