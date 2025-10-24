شريهان أبو الحسن: العزوبية ليست اختيارا حرا بالكامل .. والوحدة تجربة صعبة ومؤلمة

عبرت الإعلامية شريهان أبو الحسن عن رأيها في قضية العزوبية، مؤكدة أنها لا تقتنع بفكرة أن يكون البقاء "سنجل" اختيارًا حرًا بالكامل، ووصفت الوحدة بأنها صعبة ومؤلمة ومخيفة.

احترام الاختيار.. لكن صعوبة التصديق

أوضحت شريهان في حلقة من برنامج "ست ستات" على قناة dmc، أنه على الرغم من ضرورة احترام اختيار أي شخص، إلا أنها تجد صعوبة في تصديق أن شخصًا ما قد يرفض فرصة للارتباط أو الحب لمجرد رغبته في البقاء وحيدًا.

وقالت:"فكرة إن حد يختار يعيش وحيد أو يجي الحب يخبط على بابه فيقول له لأ أصل أنا سنجل مش عايز، مش داخلة دماغي".

التمييز بين العزوبية الاختيارية والاضطرارية

وفّرت شريهان توضيحًا هامًا حول أنواع العزوبية، حيث فرّقت بين من يختار العزوبية كقرار مطلق، وبين من يضطر إليها لظروف معينة.

وأضافت:"أنا أفهم سنجل عشان مش لاقي اللي يستاهله، سنجل عشان خرج من تجربة صعبة ولسه لم يتجاوز هذه التجربة".

وأكدت في نهاية حديثها أن الوحدة، في جميع الأحوال، تظل تجربة قاسية تحتاج لتفهم وصبر.