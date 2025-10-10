"ست ستات" يفتح النار على هوس الجمال المصطنع .. هل فقدنا ملامحنا؟

في حلقة جريئة ومختلفة، ناقش برنامج "ست ستات" قضية هوس التجميل ومعايير الجمال المتغيرة، وسط قلق متزايد من تحول المظهر الخارجي إلى نسخة مكررة تطمس هوية الفرد وتفرّده.

افتتحت النقاش الفنانة سوسن بدر، مشيرة إلى افتقادها لما وصفته بـ"زمن الجمال الطبيعي" الذي لم يكن يعرف الفيلر أو البوتكس، واستشهدت بنجمات الزمن الجميل مثل سعاد حسني وفاتن حمامة، اللتين كانتا أيقونتين بملامحهن الفريدة.

وتساءلت سوسن بلهجة حاسمة:"إيه اللي هيميز كل واحدة فينا عن التانية؟ بقينا نجرى ورا صورة مش بتاعتنا".

من جانبها، أيدت الإعلامية جاسمين طه زكي هذه المخاوف، مؤكدة أن الهوس الحالي يسير نحو "توحيد الملامح"، حيث أصبح البعض يطلب من الأطباء:"عيون فلانة وشفايف علانة".

أما الإعلامية سالي شاهين، التي حملت لقب ملكة جمال مصر سابقًا، فقد أضافت بُعدًا عميقًا للنقاش، معتبرة أن معايير الجمال في الماضي كانت ترتكز على "الثقافة، سرعة البديهة، والذكاء"، وليس فقط الشكل الخارجي كما هو سائد حاليًا.